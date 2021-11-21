Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

"Динамо" примет "Баварию", а "Шахтер" в Милане сразится с "Интером".
23-24 ноября состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.
Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся против команд, занявших вторые места в группах ЛЕ.
- "Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". После четырех туров киевляне с одним баллом занимают последнюю строчку группы E. "Бавария" (12 очков) досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф. Конкурентами киевлян в борьбе за евровесну "Барселона" (6 пунктов) и "Бенфика" (4 балла).
- "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". После четырех туров "горняки" замыкают группу D, набрав один балл. Возглавляет квартет с 9 очками мадридский "Реал", на второй строчке - "Интер" (7 пунктов), на третьей - тираспольский "Шериф" (6 очков).
- Заключительный шестой тур группового этапа ЛЧ запланирован на 7-8 декабря: "Шахтер" - "Шериф", "Бенфика" - "Динамо".
- Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 23 ноября
|19:45
|Группа E
|ДИНАМО
|_:_
|БАВАРИЯ
|19:45
|Группа F
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|Группа E
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|Группа F
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|Группа G
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Группа G
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|22:00
|Группа H
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ЗЕНИТ
|22:00
|Группа H
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Среда, 24 ноября
|19:45
|Группа C
|БЕШИКТАШ
|_:_
|АЯКС
|19:45
|Группа D
|ИНТЕР
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|Группа A
|БРЮГГЕ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Группа A
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Группа B
|АТЛЕТИКО
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|Группа B
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|Группа C
|СПОРТИНГ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Группа D
|ШЕРИФ
|_:_
|РЕАЛ