Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

"Динамо" примет "Баварию", а "Шахтер" в Милане сразится с "Интером".

23-24 ноября состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся против команд, занявших вторые места в группах ЛЕ.

"Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика" . После четырех туров киевляне с одним баллом занимают последнюю строчку группы E. "Бавария" (12 очков) досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф. Конкурентами киевлян в борьбе за евровесну "Барселона" (6 пунктов) и "Бенфика" (4 балла).

и . После четырех туров киевляне с одним баллом занимают последнюю строчку группы E. "Бавария" (12 очков) досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф. Конкурентами киевлян в борьбе за евровесну "Барселона" (6 пунктов) и "Бенфика" (4 балла). "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом" . После четырех туров "горняки" замыкают группу D, набрав один балл. Возглавляет квартет с 9 очками мадридский "Реал", на второй строчке - "Интер" (7 пунктов), на третьей - тираспольский "Шериф" (6 очков).

и . После четырех туров "горняки" замыкают группу D, набрав один балл. Возглавляет квартет с 9 очками мадридский "Реал", на второй строчке - "Интер" (7 пунктов), на третьей - тираспольский "Шериф" (6 очков). Заключительный шестой тур группового этапа ЛЧ запланирован на 7-8 декабря: "Шахтер" - "Шериф", "Бенфика" - "Динамо".

Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).