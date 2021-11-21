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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

ФК Шахтер

"Динамо" примет "Баварию", а "Шахтер" в Милане сразится с "Интером".

23-24 ноября состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся против команд, занявших вторые места в группах ЛЕ.

  • "Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". После четырех туров киевляне с одним баллом занимают последнюю строчку группы E. "Бавария" (12 очков) досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф. Конкурентами киевлян в борьбе за евровесну "Барселона" (6 пунктов) и "Бенфика" (4 балла).
  • "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". После четырех туров "горняки" замыкают группу D, набрав один балл. Возглавляет квартет с 9 очками мадридский "Реал", на второй строчке - "Интер" (7 пунктов), на третьей - тираспольский "Шериф" (6 очков).
  • Заключительный шестой тур группового этапа ЛЧ запланирован на 7-8 декабря: "Шахтер" - "Шериф", "Бенфика" - "Динамо".
  • Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 23 ноября
19:45 Группа E ДИНАМО Емблема ФК «Динамо Київ» _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ
19:45 Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 Группа E БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Бенфіка БЕНФИКА
22:00 Группа F ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Емблема ФК «Аталанта Бергамо» АТАЛАНТА
22:00 Группа G ЛИЛЛЬ Лілль _:_ Емблема ФК «Зальцбург» ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Группа G СЕВИЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Вольфсбург ВОЛЬФСБУРГ
22:00 Группа H МАЛЬМЕ Мальме _:_ Емблема ФК «Зеніт» ЗЕНИТ
22:00 Группа H  ЧЕЛСИ Емблема ФК «Челсі» _:_ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
 
Среда, 24 ноября
19:45 Группа C БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
19:45 Группа D ИНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТЕР
22:00 Группа A БРЮГГЕ Емблема ФК «Брюгге» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Группа B АТЛЕТИКО Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» _:_ Мілан МИЛАН
22:00 Группа B ЛИВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
22:00 Группа C СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 Группа D ШЕРИФ Шериф _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
             
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