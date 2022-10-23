Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

"Шахтер" в Шотландии сразится с "Селтиком", борясь за свое право на евровесну.

25 - 26 октября Лига чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами 5-го тура группового этапа. В основном раунде самого престижного футбольного еврокубка принимают участие 32 клуба.

Единственный представитель Украины в этом турнире, донецкий "Шахтер", в рамках пятого тура на выезде сыграет против шотландского "Селтика". Поединок состоится во вторник, 25 октября, в городе Глазго.

По итогам четырех туров "горняки" с 5 очками занимают третье место в группе F после мадридского "Реала" (10), который уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ, и РБ "Лейпцига" (6). "Селтик" с одним набранным баллом замыкает квартет.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.

Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 25 октября 19:45 Группа E ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ЧЕЛСИ 19:45 Группа G СЕВИЛЬЯ _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 Группа E ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ МИЛАН 22:00 Группа F СЕЛТИК _:_ ШАХТЕР 22:00 Группа F РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ РЕАЛ 22:00 Группа G БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Группа H ПСЖ _:_ МАККАБИ ХАЙФА 22:00 Группа H БЕНФИКА _:_ ЮВЕНТУС Среда, 26 октября 19:45 Группа B БРЮГГЕ _:_ ПОРТУ 19:45 Группа C ИНТЕР _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 Группа A НАПОЛИ _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 Группа A АЯКС _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Группа B АТЛЕТИКО _:_ БАЙЕР 22:00 Группа C БАРСЕЛОНА _:_ БАВАРИЯ 22:00 Группа D ТОТТЕНХЭМ _:_ СПОРТИНГ 22:00 Группа D АЙНТРАХТ _:_ МАРСЕЛЬ

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