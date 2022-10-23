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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Фото: ФК Шахтер

"Шахтер" в Шотландии сразится с "Селтиком", борясь за свое право на евровесну.

25 - 26 октября Лига чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами 5-го тура группового этапа. В основном раунде самого престижного футбольного еврокубка принимают участие 32 клуба.

Единственный представитель Украины в этом турнире, донецкий "Шахтер", в рамках пятого тура на выезде сыграет против шотландского "Селтика". Поединок состоится во вторник, 25 октября, в городе Глазго.

По итогам четырех туров "горняки" с 5 очками занимают третье место в группе F после мадридского "Реала" (10), который уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ, и РБ "Лейпцига" (6). "Селтик" с одним набранным баллом замыкает квартет.

  • По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
  • Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 25 октября
19:45 Группа E ЗАЛЬЦБУРГ _:_ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ
19:45 Группа G СЕВИЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ КОПЕНГАГЕН
22:00 Группа E ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ Мілан МИЛАН
22:00 Группа F СЕЛТИК _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТЕР
22:00 Группа F РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ
22:00 Группа G БОРУССИЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ
22:00 Группа H ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ МАККАБИ ХАЙФА
22:00 Группа H БЕНФИКА Бенфіка _:_ Емблема ФК «Ювентус Турин» ЮВЕНТУС
Среда, 26 октября
19:45 Группа B БРЮГГЕ _:_ Емблема ФК «Порту» ПОРТУ
19:45 Группа C ИНТЕР Емблема ФК «Інтер Мілан» _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 Группа A НАПОЛИ _:_ РЕЙНДЖЕРС
22:00 Группа A АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ
22:00 Группа B АТЛЕТИКО _:_ БАЙЕР
22:00 Группа C БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ
22:00 Группа D ТОТТЕНХЭМ _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
22:00 Группа D АЙНТРАХТ _:_ МАРСЕЛЬ

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