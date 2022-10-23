Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

"Шахтер" в Шотландии сразится с "Селтиком", борясь за свое право на евровесну.
25 - 26 октября Лига чемпионов сезона-2022/23 продолжится матчами 5-го тура группового этапа. В основном раунде самого престижного футбольного еврокубка принимают участие 32 клуба.
Единственный представитель Украины в этом турнире, донецкий "Шахтер", в рамках пятого тура на выезде сыграет против шотландского "Селтика". Поединок состоится во вторник, 25 октября, в городе Глазго.
По итогам четырех туров "горняки" с 5 очками занимают третье место в группе F после мадридского "Реала" (10), который уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ, и РБ "Лейпцига" (6). "Селтик" с одним набранным баллом замыкает квартет.
- По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
- Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 25 октября
|19:45
|Группа E
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|19:45
|Группа G
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|Группа E
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|Группа F
|СЕЛТИК
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|Группа F
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|РЕАЛ
|22:00
|Группа G
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22:00
|Группа H
|ПСЖ
|_:_
|МАККАБИ ХАЙФА
|22:00
|Группа H
|БЕНФИКА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Среда, 26 октября
|19:45
|Группа B
|БРЮГГЕ
|_:_
|ПОРТУ
|19:45
|Группа C
|ИНТЕР
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|Группа A
|НАПОЛИ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|Группа A
|АЯКС
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|Группа B
|АТЛЕТИКО
|_:_
|БАЙЕР
|22:00
|Группа C
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|Группа D
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|Группа D
|АЙНТРАХТ
|_:_
|МАРСЕЛЬ
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