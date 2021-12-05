Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

"Динамо" и "Шахтер" уже потеряли шансы на еврокубковую весну.

7-8 декабря состоятся матчи последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

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Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся против команд, занявших вторые места в группах ЛЕ.

"Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". После пяти туров киевляне с одним баллом занимают последнюю строчку группы E и досрочно остались без евровесны.

"Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". За тур до конца "горняки" замыкают группу D с одним пунктом и также упустили все шансы пробиться в плей-офф еврокубков.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 13 декабря. Первые матчи 1/8 финала состоятся 15/16 и 22/23 февраля, ответные поединки - 8/9 и 15/16 марта.

Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).