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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

ФК Шахтер

"Динамо" и "Шахтер" уже потеряли шансы на еврокубковую весну.

7-8 декабря состоятся матчи последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.

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Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся против команд, занявших вторые места в группах ЛЕ.

  • "Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". После пяти туров киевляне с одним баллом занимают последнюю строчку группы E и досрочно остались без евровесны.
  • "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". За тур до конца "горняки" замыкают группу D с одним пунктом и также упустили все шансы пробиться в плей-офф еврокубков.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 13 декабря. Первые матчи 1/8 финала состоятся 15/16 и 22/23 февраля, ответные поединки - 8/9 и 15/16 марта.

Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 7 декабря
19:45 Группа A ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Емблема ФК «Брюгге» БРЮГГЕ
19:45 Группа A РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ
22:00 Группа B МИЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «Ліверпуль» ЛИВЕРПУЛЬ
22:00 Группа B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ Емблема ФК «Атлетіко Мадрид» АТЛЕТИКО
22:00 Группа C БОРУССИЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Бешикташ БЕШИКТАШ
22:00 Группа C АЯКС Емблема ФК «Аякс Амстердам» _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
22:00 Группа D РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ИНТЕР
22:00 Группа D  ШАХТЕР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Шериф ШЕРИФ
 
Среда, 8 декабря
19:45 Группа H ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ Мальме МАЛЬМЕ
19:45 Группа H ЗЕНИТ Емблема ФК «Зеніт» _:_ Емблема ФК «Челсі» ЧЕЛСИ
22:00 Группа E БЕНФИКА Бенфіка _:_ Емблема ФК «Динамо Київ» ДИНАМО
22:00 Группа E БАВАРИЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Группа F МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Емблема ФК «Манчестер Юнайтед» _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
22:00 Группа F АТАЛАНТА Емблема ФК «Аталанта Бергамо» _:_ Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Группа G ЗАЛЬЦБУРГ Емблема ФК «Зальцбург» _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВИЛЬЯ
22:00 Группа G ВОЛЬФСБУРГ Вольфсбург _:_ Лілль ЛИЛЛЬ
             
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