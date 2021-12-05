Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

"Динамо" и "Шахтер" уже потеряли шансы на еврокубковую весну.
7-8 декабря состоятся матчи последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Борьбу за победу в самом престижном турнире Европы ведут 32 клуба.
Смотрите также: Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф
Украину в основном раунде ЛЧ представляют два клуба - киевское "Динамо" (получило прямую путевку как чемпион страны) и донецкий "Шахтер" (преодолел квалификацию).
По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах сразятся против команд, занявших вторые места в группах ЛЕ.
- "Динамо" выступает в группе E, где соперниками команды Мирчи Луческу являются: "Бавария", "Барселона" и "Бенфика". После пяти туров киевляне с одним баллом занимают последнюю строчку группы E и досрочно остались без евровесны.
- "Шахтер" соревнуется в квартете D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом". За тур до конца "горняки" замыкают группу D с одним пунктом и также упустили все шансы пробиться в плей-офф еврокубков.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 13 декабря. Первые матчи 1/8 финала состоятся 15/16 и 22/23 февраля, ответные поединки - 8/9 и 15/16 марта.
Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 7 декабря
|19:45
|Группа A
|ПСЖ
|_:_
|БРЮГГЕ
|19:45
|Группа A
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22:00
|Группа B
|МИЛАН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|Группа B
|ПОРТУ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|Группа C
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|Группа C
|АЯКС
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|Группа D
|РЕАЛ
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|Группа D
|ШАХТЕР
|_:_
|ШЕРИФ
|Среда, 8 декабря
|19:45
|Группа H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МАЛЬМЕ
|19:45
|Группа H
|ЗЕНИТ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|22:00
|Группа E
|БЕНФИКА
|_:_
|ДИНАМО
|22:00
|Группа E
|БАВАРИЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Группа F
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|Группа F
|АТАЛАНТА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|Группа G
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|Группа G
|ВОЛЬФСБУРГ
|_:_
|ЛИЛЛЬ