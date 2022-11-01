Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

"Шахтер" сразится с "РБ Лейпцигом" за путевку в плей-офф самого престижного еврокубка.
1 – 2 ноября состоятся поединки последнего тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23. По их итогам станут известны все участники плей-офф.
Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", завершит групповой этап битвой с немецким "РБ Лейпцигом". На кону в этой решающей дуэли, которая состоится в Варшаве, будет стоять выход в 1/8 финала ЛЧ.
Только победа позволит "горнякам" продолжить выступления в Лиге чемпионов. Ничья или поражение "оранжево-черных" будет означать, что весной донецкий клуб посоревнуется в 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, ничья с шотландским "Селтиком" в прошлом туре гарантировала команде Игоря Йовичевича третье место в группе и еврокубковую весну.
- По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
- Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 1 ноября
|19:45
|Группа B
|ПОРТУ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:45
|Группа B
|БАЙЕР
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|Группа A
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|НАПОЛИ
|22:00
|Группа A
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|АЯКС
|22:00
|Группа C
|БАВАРИЯ
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|Группа C
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Группа D
|СПОРТИНГ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|Группа D
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|Среда, 2 ноября
|19:45
|Группа F
|РЕАЛ
|_:_
|СЕЛТИК
|19:45
|Группа F
|ШАХТЕР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Группа E
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|Группа E
|МИЛАН
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Группа G
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|Группа G
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Группа H
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Группа H
|МАККАБИ ХАЙФА
|_:_
|БЕНФИКА
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