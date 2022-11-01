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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

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Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Фото: ФК Шахтер

"Шахтер" сразится с "РБ Лейпцигом" за путевку в плей-офф самого престижного еврокубка.

1 – 2 ноября состоятся поединки последнего тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23. По их итогам станут известны все участники плей-офф.

Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", завершит групповой этап битвой с немецким "РБ Лейпцигом". На кону в этой решающей дуэли, которая состоится в Варшаве, будет стоять выход в 1/8 финала ЛЧ.

Только победа позволит "горнякам" продолжить выступления в Лиге чемпионов. Ничья или поражение "оранжево-черных" будет означать, что весной донецкий клуб посоревнуется в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, ничья с шотландским "Селтиком" в прошлом туре гарантировала команде Игоря Йовичевича третье место в группе и еврокубковую весну.

  • По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.
  • Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 1 ноября
19:45 Группа B ПОРТУ Емблема ФК «Порту» _:_ АТЛЕТИКО
19:45 Группа B БАЙЕР _:_ БРЮГГЕ
22:00 Группа A ЛИВЕРПУЛЬ Емблема ФК «Ліверпуль» _:_ НАПОЛИ
22:00 Группа A РЕЙНДЖЕРС _:_ Емблема ФК «Аякс Амстердам» АЯКС
22:00 Группа C БАВАРИЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Емблема ФК «Інтер Мілан» ИНТЕР
22:00 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Группа D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ АЙНТРАХТ
22:00 Группа D МАРСЕЛЬ _:_ ТОТТЕНХЭМ
Среда, 2 ноября
19:45 Группа F РЕАЛ Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ СЕЛТИК
19:45 Группа F ШАХТЕР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Группа E ЧЕЛСИ Емблема ФК «Челсі» _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 Группа E МИЛАН Мілан _:_ ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВИЛЬЯ
22:00 Группа G КОПЕНГАГЕН _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 Группа H ЮВЕНТУС Емблема ФК «Ювентус Турин» _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Группа H МАККАБИ ХАЙФА _:_ Бенфіка БЕНФИКА

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