Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

"Шахтер" сразится с "РБ Лейпцигом" за путевку в плей-офф самого престижного еврокубка.

1 – 2 ноября состоятся поединки последнего тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23. По их итогам станут известны все участники плей-офф.

Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", завершит групповой этап битвой с немецким "РБ Лейпцигом". На кону в этой решающей дуэли, которая состоится в Варшаве, будет стоять выход в 1/8 финала ЛЧ.

Только победа позволит "горнякам" продолжить выступления в Лиге чемпионов. Ничья или поражение "оранжево-черных" будет означать, что весной донецкий клуб посоревнуется в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, ничья с шотландским "Селтиком" в прошлом туре гарантировала команде Игоря Йовичевича третье место в группе и еврокубковую весну.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября.

Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 1 ноября 19:45 Группа B ПОРТУ _:_ АТЛЕТИКО 19:45 Группа B БАЙЕР _:_ БРЮГГЕ 22:00 Группа A ЛИВЕРПУЛЬ _:_ НАПОЛИ 22:00 Группа A РЕЙНДЖЕРС _:_ АЯКС 22:00 Группа C БАВАРИЯ _:_ ИНТЕР 22:00 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Группа D СПОРТИНГ _:_ АЙНТРАХТ 22:00 Группа D МАРСЕЛЬ _:_ ТОТТЕНХЭМ Среда, 2 ноября 19:45 Группа F РЕАЛ _:_ СЕЛТИК 19:45 Группа F ШАХТЕР _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Группа E ЧЕЛСИ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 Группа E МИЛАН _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ СЕВИЛЬЯ 22:00 Группа G КОПЕНГАГЕН _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 Группа H ЮВЕНТУС _:_ ПСЖ 22:00 Группа H МАККАБИ ХАЙФА _:_ БЕНФИКА

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