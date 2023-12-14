Лига чемпионов: ПСЖ ничьей с "Боруссией" вышел в плей-офф, "Милан" выбил "Ньюкасл" из еврокубков (видео)

Драматичной развязкой завершились заключительные матчи группового раунда Лиги чемпионов в квартете F.
В матчах заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете F было жарко: дортмундская "Боруссия" дома сыграла вничью с ПСЖ (1:1), а "Ньюкасл" на своем поле проиграл "Милану" (1:2).
Интрига здесь держалась до финального свистка. Только "Боруссия" перед последним туром гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ, а другую путевку в 1/8 финала самого престижного еврокубка мог завоевать каждый из трех клубов.
Дортмундцы открыли счет в начале второго тайма усилиями Карима Адееми. Очень быстро парижане отыгрались благодаря голу, который забил Уоррен Заир-Эмери. Больше команды не отмечались.
На 76-й минуте звездный форвард Килиан Мбаппе мог принести французскому клубу победу, но его гол был отменен из-за офсайда.
Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – ПСЖ
В параллельном матче "Ньюкасл" забил первым – на 33-й минуте в воротах "Милана" расписался Жоэлинтон.
Однако "россонери" сумели оформить камбэк. На 59-й минуте счет сравнял Кристиан Пулишич, а на 84-й минуте Самуэль Чуквуэзе вырвал для итальянского клуба победу.
Обзор матча "Ньюкасл" – "Милан"
Таким образом, "Боруссия" Дортмунд (11 очков) с первого места вышла в плей-офф Лиги чемпионов. ПСЖ (8 баллов) занял вторую позицию и тоже отправляется в 1/8 финала ЛЧ – парижане по дополнительным показателям опередили "Милан" (8 пунктов), который сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Ньюкасл" (5 очков) вылетел из еврокубков.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря.
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