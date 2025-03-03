Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

4/5 и 11/12 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов и восемь победителей стыковых матчей, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда самого престижного еврокубка места с 9-го по 24-е.

Завоевали прямые путевки: "Арсенал" (Англия), "Астон Вилла" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Ливерпуль" (Англия).

Победили в стыковых поединках: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Фейеноорд" (Нидерланды), ПСЖ (Франция), "Реал" Мадрид (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4/5 марта, ответные поединки запланированы на 11/12 марта.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25

1/8 ФИНАЛА ПЕРВЫЕ МАТЧИ Вторник, 4 марта 19:45 БРЮГГЕ _:_ АСТОН ВИЛЛА 22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ЛИЛЛЬ 22:00 ПСВ _:_ АРСЕНАЛ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ АТЛЕТИКО Среда, 5 марта 19:45 ФЕЙЕНООРД _:_ ИНТЕР 22:00 БАВАРИЯ _:_ БАЙЕР 22:00 БЕНФИКА _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 ПСЖ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ МАТЧИ-ОТВЕТЫ Вторник, 11 марта 19:45 БАРСЕЛОНА _:_ БЕНФИКА 22:00 БАЙЕР _:_ БАВАРИЯ 22:00 ИНТЕР _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ ПСЖ Среда, 12 марта 19:45 ЛИЛЛЬ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 АРСЕНАЛ _:_ ПСВ 22:00 АСТОН ВИЛЛА _:_ БРЮГГЕ 22:00 АТЛЕТИКО _:_ РЕАЛ МАДРИД

Календарь плей-офф Лиги чемпионов

Матчи 1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года

Матчи 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года

Матчи 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года

Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Сетка плейоф Лиги чемпионов / Скриншот из трансляции MEGOGO

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