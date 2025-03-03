Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Поединки состоятся 4/5 и 11/12 марта.
4/5 и 11/12 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.
На этой стадии сыграют 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов и восемь победителей стыковых матчей, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда самого престижного еврокубка места с 9-го по 24-е.
Завоевали прямые путевки: "Арсенал" (Англия), "Астон Вилла" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Ливерпуль" (Англия).
Победили в стыковых поединках: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Фейеноорд" (Нидерланды), ПСЖ (Франция), "Реал" Мадрид (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), ПСВ (Нидерланды).
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4/5 марта, ответные поединки запланированы на 11/12 марта.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1/8 ФИНАЛА
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Вторник, 4 марта
|19:45
|БРЮГГЕ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|22:00
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ЛИЛЛЬ
|22:00
|ПСВ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Среда, 5 марта
|19:45
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|БАВАРИЯ
|_:_
|БАЙЕР
|22:00
|БЕНФИКА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|МАТЧИ-ОТВЕТЫ
|Вторник, 11 марта
|19:45
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|БАЙЕР
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|ИНТЕР
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ПСЖ
|Среда, 12 марта
|19:45
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Календарь плей-офф Лиги чемпионов
- Матчи 1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года
- Матчи 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года
- Матчи 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года
- Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)
Сетка плей-офф Лиги чемпионов
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