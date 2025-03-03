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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Associated Press

Поединки состоятся 4/5 и 11/12 марта.

4/5 и 11/12 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

На этой стадии сыграют 16 клубов: восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов и восемь победителей стыковых матчей, которые заняли в общей турнирной таблице основного раунда самого престижного еврокубка места с 9-го по 24-е.

Завоевали прямые путевки: "Арсенал" (Англия), "Астон Вилла" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Ливерпуль" (Англия).

Победили в стыковых поединках: "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Фейеноорд" (Нидерланды), ПСЖ (Франция), "Реал" Мадрид (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4/5 марта, ответные поединки запланированы на 11/12 марта.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1/8 ФИНАЛА
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Вторник, 4 марта
19:45 БРЮГГЕ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ЛИЛЛЬ
22:00 ПСВ   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТИКО
Среда, 5 марта
19:45 ФЕЙЕНООРД   _:_   ИНТЕР
22:00 БАВАРИЯ   _:_   БАЙЕР
22:00 БЕНФИКА   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 ПСЖ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
МАТЧИ-ОТВЕТЫ
Вторник, 11 марта
19:45 БАРСЕЛОНА   _:_   БЕНФИКА
22:00 БАЙЕР   _:_   БАВАРИЯ
22:00 ИНТЕР   _:_   ФЕЙЕНООРД
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   ПСЖ
Среда, 12 марта
19:45 ЛИЛЛЬ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   ПСВ
22:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БРЮГГЕ
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Календарь плей-офф Лиги чемпионов

  • Матчи 1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года
  • Матчи 1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года
  • Матчи 1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года
  • Финал: 31 мая 2025 года (Мюнхен)

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Сетка плейоф Лиги чемпионов / Скриншот из трансляции MEGOGO / ©
Сетка плейоф Лиги чемпионов / Скриншот из трансляции MEGOGO

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