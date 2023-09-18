Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

"Шахтер" начнет свой путь в самом престижном еврокубке поединком с "Порту".

19 – 20 сентября состоятся матчи стартового тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Основная стадия главного клубного евротурнира начнется поединками "Милан" – "Ньюкасл" и "Янг Бойз" – "РБ Лейпциг".

Также 19 сентября свой первый матч в нынешней Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины будет принимать португальский "Порту" в номинально домашнем поединке, который из-за полномасштабного российского вторжения состоится на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Порту".

В другом поединке 1-го тура группы H испанская "Барселона" сыграет дома с бельгийским "Антверпеном".

Среди наиболее интересных матчей первого тура можно выделить встречу ПСЖ с дортмундской "Боруссией", поединок "Арсенала" украинца Александра Зинченко с ПСВ, а также противостояние между "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 19 сентября 19:45 Группа F МИЛАН _:_ НЬЮКАСЛ 19:45 Группа G ЯНГ БОЙЗ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Группа E ФЕЙЕНООРД _:_ СЕЛТИК 22:00 Группа E ЛАЦИО _:_ АТЛЕТИКО 22:00 Группа F ПСЖ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 Группа H БАРСЕЛОНА _:_ АНТВЕРПЕН 22:00 Группа H ШАХТЕР _:_ ПОРТУ Среда, 20 сентября 19:45 Группа A ГАЛАТАСАРАЙ _:_ КОПЕНГАГЕН 19:45 Группа C РЕАЛ МАДРИД _:_ УНИОН 22:00 Группа A БАВАРИЯ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Группа B СЕВИЛЬЯ _:_ ЛАНС 22:00 Группа B АРСЕНАЛ _:_ ПСВ 22:00 Группа C БРАГА _:_ НАПОЛИ 22:00 Группа D РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ИНТЕР 22:00 Группа D БЕНФИКА _:_ ЗАЛЬЦБУРГ

Читайте также:

Шахтер – Порту: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Возвращение России в международный футбол: президент УЕФА оценил вероятность снятия санкций

"Шахтер" перед стартом в Лиге чемпионов в большинстве дожал "Оболонь" и укрепил лидерство в УПЛ (видео)