Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

"Шахтер" начнет свой путь в самом престижном еврокубке поединком с "Порту".
19 – 20 сентября состоятся матчи стартового тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Основная стадия главного клубного евротурнира начнется поединками "Милан" – "Ньюкасл" и "Янг Бойз" – "РБ Лейпциг".
Также 19 сентября свой первый матч в нынешней Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины будет принимать португальский "Порту" в номинально домашнем поединке, который из-за полномасштабного российского вторжения состоится на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Порту".
В другом поединке 1-го тура группы H испанская "Барселона" сыграет дома с бельгийским "Антверпеном".
Среди наиболее интересных матчей первого тура можно выделить встречу ПСЖ с дортмундской "Боруссией", поединок "Арсенала" украинца Александра Зинченко с ПСВ, а также противостояние между "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".
- В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
- Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
- Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 19 сентября
|19:45
|Группа F
|МИЛАН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:45
|Группа G
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Группа E
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|СЕЛТИК
|22:00
|Группа E
|ЛАЦИО
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|Группа F
|ПСЖ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Группа G
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|Группа H
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АНТВЕРПЕН
|22:00
|Группа H
|ШАХТЕР
|_:_
|ПОРТУ
|Среда, 20 сентября
|19:45
|Группа A
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|Группа C
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|УНИОН
|22:00
|Группа A
|БАВАРИЯ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|Группа B
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЛАНС
|22:00
|Группа B
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|Группа C
|БРАГА
|_:_
|НАПОЛИ
|22:00
|Группа D
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|Группа D
|БЕНФИКА
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
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