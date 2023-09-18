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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Фото: Associated Press

"Шахтер" начнет свой путь в самом престижном еврокубке поединком с "Порту".

19 – 20 сентября состоятся матчи стартового тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Основная стадия главного клубного евротурнира начнется поединками "Милан" – "Ньюкасл" и "Янг Бойз" – "РБ Лейпциг".

Также 19 сентября свой первый матч в нынешней Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины будет принимать португальский "Порту" в номинально домашнем поединке, который из-за полномасштабного российского вторжения состоится на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Порту".

В другом поединке 1-го тура группы H испанская "Барселона" сыграет дома с бельгийским "Антверпеном".

Среди наиболее интересных матчей первого тура можно выделить встречу ПСЖ с дортмундской "Боруссией", поединок "Арсенала" украинца Александра Зинченко с ПСВ, а также противостояние между "Баварией" и "Манчестер Юнайтед".

  • В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
  • Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
  • Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 19 сентября
19:45 Группа F МИЛАН Мілан _:_ Ньюкасл НЬЮКАСЛ
19:45 Группа G ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Группа E ФЕЙЕНООРД Феєноорд _:_ СЕЛТИК
22:00 Группа E ЛАЦИО Лаціо _:_ АТЛЕТИКО
22:00 Группа F ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Группа H БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
22:00 Группа H ШАХТЕР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Порту ПОРТУ
Среда, 20 сентября
19:45 Группа A ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ КОПЕНГАГЕН
19:45 Группа C РЕАЛ МАДРИД Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Уніон Берлін УНИОН
22:00 Группа A БАВАРИЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 Группа B СЕВИЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Ланс ЛАНС
22:00 Группа B АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
22:00 Группа C БРАГА Брага _:_ НАПОЛИ
22:00 Группа D РЕАЛ СОСЬЕДАД Реал Сосьєдад _:_ Інтер Мілан ИНТЕР
22:00 Группа D БЕНФИКА Бенфіка _:_ ЗАЛЬЦБУРГ

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Дата публикации
Просмотры
277
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