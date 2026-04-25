Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/2 финала самого престижного еврокубка.

Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

28/29 апреля и 5/6 мая состоятся матчи 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

В борьбе за самый престижный евротрофей осталось всего четыре клуба: "Атлетико", ПСЖ, "Арсенал" и "Бавария".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал турнира.

Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Первые матчи

Вторник, 28 апреля

22:00 ПСЖ (Франция) — "Бавария" (Германия)

Среда, 29 апреля

22:00 "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Арсенал" (Англия)

Ответные матчи

Вторник, 5 мая

22:00 "Арсенал" (Англия) — "Атлетико" Мадрид (Испания)

Среда, 6 мая

22:00 "Бавария" (Германия) — ПСЖ (Франция)

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

