- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 16k
- Время на прочтение
- 1 мин
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/4 финала самого престижного еврокубка.
7/8 и 14/15 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
На этой стадии сыграют восемь клубов, которые смогли преодолеть 1/8 финала: "Спортинг", "Арсенал", ПСЖ, "Реал" Мадрид, "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль" и "Атлетико".
Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал.
Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Первые матчи
Вторник, 7 апреля
22:00 "Реал" Мадрид (Испания) — "Бавария" (Германия)
22:00 "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)
Среда, 8 апреля
22:00 "Барселона" (Испания) — "Атлетико" Мадрид (Испания)
22:00 ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)
Ответные матчи
Вторник, 14 апреля
22:00 "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Барселона" (Испания)
22:00 "Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Среда, 15 апреля
22:00 "Арсенал" (Англия) — "Спортинг" (Португалия)
22:00 "Бавария" (Германия) — "Реал" Мадрид (Испания)
Сетка плей-офф Лиги чемпионов
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.