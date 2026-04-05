Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/4 финала самого престижного еврокубка.

Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

7/8 и 14/15 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

На этой стадии сыграют восемь клубов, которые смогли преодолеть 1/8 финала: "Спортинг", "Арсенал", ПСЖ, "Реал" Мадрид, "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль" и "Атлетико".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Первые матчи

Вторник, 7 апреля

22:00 "Реал" Мадрид (Испания) — "Бавария" (Германия)

22:00 "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)

Среда, 8 апреля

22:00 "Барселона" (Испания) — "Атлетико" Мадрид (Испания)

22:00 ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия)

Ответные матчи

Вторник, 14 апреля

22:00 "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Барселона" (Испания)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) — ПСЖ (Франция)

Среда, 15 апреля

22:00 "Арсенал" (Англия) — "Спортинг" (Португалия)

22:00 "Бавария" (Германия) — "Реал" Мадрид (Испания)

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Сетка плей-офф Лиги чемпионов / x.com/FootRankings

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

