Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/8 финала самого престижного еврокубка.
10/11 и 17/18 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
На этой стадии сыграют топ-8 команд основного этапа турнира и восемь победителей противостояний раунда плей-офф.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Расписание и результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Первые матчи
Вторник, 10 марта
19:45 "Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия)
22:00 "Аталанта" (Италия) — "Бавария" (Германия)
22:00 "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия)
22:00 "Ньюкасл" (Англия) — "Барселона" (Испания)
Среда, 11 марта
19:45 "Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия)
22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Спортинг" (Португалия)
22:00 ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия)
22:00 "Реал" Мадрид (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
Ответные матчи
Вторник, 17 марта
19:45 "Спортинг" (Португалия) — "Буде-Глимт" (Норвегия)
22:00 "Арсенал" (Англия) — "Байер" (Германия)
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" Мадрид
22:00 "Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Среда, 18 марта
19:45 "Барселона" (Испания) — "Ньюкасл" (Англия)
22:00 "Бавария" (Германия) — "Аталанта" (Италия)
22:00 "Ливерпуль" (Англия) — "Галатасарай" (Турция)
22:00 "Тоттенхэм" (Англия) — "Атлетико" Мадрид (Испания)
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.