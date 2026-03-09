ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/8 финала самого престижного еврокубка.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

10/11 и 17/18 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

На этой стадии сыграют топ-8 команд основного этапа турнира и восемь победителей противостояний раунда плей-офф.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Расписание и результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Первые матчи

Вторник, 10 марта

19:45 "Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия)

22:00 "Аталанта" (Италия) — "Бавария" (Германия)

22:00 "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Тоттенхэм" (Англия)

22:00 "Ньюкасл" (Англия) — "Барселона" (Испания)

Среда, 11 марта

19:45 "Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия)

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Спортинг" (Португалия)

22:00 ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия)

22:00 "Реал" Мадрид (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

Ответные матчи

Вторник, 17 марта

19:45 "Спортинг" (Португалия) — "Буде-Глимт" (Норвегия)

22:00 "Арсенал" (Англия) — "Байер" (Германия)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" Мадрид

22:00 "Челси" (Англия) — ПСЖ (Франция)

Среда, 18 марта

19:45 "Барселона" (Испания) — "Ньюкасл" (Англия)

22:00 "Бавария" (Германия) — "Аталанта" (Италия)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) — "Галатасарай" (Турция)

22:00 "Тоттенхэм" (Англия) — "Атлетико" Мадрид (Испания)

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

Дата публикации
Количество просмотров
22
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie