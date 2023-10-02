Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Во втором туре главного еврокубка "Шахтер" в Бельгии сыграет против "Антверпена".

3 – 4 октября состоятся матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Во вторник "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде встретится с "Интером", а Александр Зинченко вместе с "Арсеналом" в гостях будет противостоять французскому "Лансу".

Центральным поединком вторника станет противостояние "Наполи" и мадридского "Реала".

В среду свой второй матч в групповом раунде самого престижного евротурнира проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины на выезде померяется силами с обладателем "золота" бельгийского первенства "Антверпеном".

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Антверпен" – "Шахтер".

В другом поединке 2-го тура группы H португальский "Порту" примет испанскую "Барселону".

Среди самых интересных матчей среды также можно выделить встречи квартета F: дортмундская "Боруссия" примет "Милан", а "Ньюкасл" на своем поле сразится с ПСЖ.

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 3 октября 19:45 Группа C УНИОН _:_ БРАГА 19:45 Группа D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 Группа A КОПЕНГАГЕН _:_ БАВАРИЯ 22:00 Группа B ЛАНС _:_ АРСЕНАЛ 22:00 Группа B ПСВ _:_ СЕВИЛЬЯ 22:00 Группа C НАПОЛИ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 Группа D ИНТЕР _:_ БЕНФИКА Среда, 4 октября 19:45 Группа E АТЛЕТИКО _:_ ФЕЙЕНООРД 19:45 Группа H АНТВЕРПЕН _:_ ШАХТЕР 22:00 Группа E СЕЛТИК _:_ ЛАЦИО 22:00 Группа F БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ МИЛАН 22:00 Группа F НЬЮКАСЛ _:_ ПСЖ 22:00 Группа G РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Группа G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 Группа H ПОРТУ _:_ БАРСЕЛОНА

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