Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Во втором туре главного еврокубка "Шахтер" в Бельгии сыграет против "Антверпена".
3 – 4 октября состоятся матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Во вторник "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде встретится с "Интером", а Александр Зинченко вместе с "Арсеналом" в гостях будет противостоять французскому "Лансу".
Центральным поединком вторника станет противостояние "Наполи" и мадридского "Реала".
В среду свой второй матч в групповом раунде самого престижного евротурнира проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины на выезде померяется силами с обладателем "золота" бельгийского первенства "Антверпеном".
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Антверпен" – "Шахтер".
В другом поединке 2-го тура группы H португальский "Порту" примет испанскую "Барселону".
Среди самых интересных матчей среды также можно выделить встречи квартета F: дортмундская "Боруссия" примет "Милан", а "Ньюкасл" на своем поле сразится с ПСЖ.
- В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
- Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
- Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 3 октября
|19:45
|Группа C
|УНИОН
|_:_
|БРАГА
|19:45
|Группа D
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|Группа A
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|Группа A
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|Группа B
|ЛАНС
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|Группа B
|ПСВ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|Группа C
|НАПОЛИ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|Группа D
|ИНТЕР
|_:_
|БЕНФИКА
|Среда, 4 октября
|19:45
|Группа E
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|19:45
|Группа H
|АНТВЕРПЕН
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|Группа E
|СЕЛТИК
|_:_
|ЛАЦИО
|22:00
|Группа F
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|Группа F
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Группа G
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22:00
|Группа G
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|Группа H
|ПОРТУ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
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