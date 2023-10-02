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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен / Фото: Associated Press

Во втором туре главного еврокубка "Шахтер" в Бельгии сыграет против "Антверпена".

3 – 4 октября состоятся матчи 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Во вторник "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде встретится с "Интером", а Александр Зинченко вместе с "Арсеналом" в гостях будет противостоять французскому "Лансу".

Центральным поединком вторника станет противостояние "Наполи" и мадридского "Реала".

В среду свой второй матч в групповом раунде самого престижного евротурнира проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины на выезде померяется силами с обладателем "золота" бельгийского первенства "Антверпеном".

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Антверпен" – "Шахтер".

В другом поединке 2-го тура группы H португальский "Порту" примет испанскую "Барселону".

Среди самых интересных матчей среды также можно выделить встречи квартета F: дортмундская "Боруссия" примет "Милан", а "Ньюкасл" на своем поле сразится с ПСЖ.

  • В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
  • Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
  • Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 3 октября
19:45 Группа C УНИОН Уніон Берлін _:_ Брага БРАГА
19:45 Группа D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Группа A КОПЕНГАГЕН _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ
22:00 Группа B ЛАНС Ланс _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
22:00 Группа B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВИЛЬЯ
22:00 Группа C НАПОЛИ _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД
22:00 Группа D ИНТЕР Інтер Мілан _:_ Бенфіка БЕНФИКА
Среда, 4 октября
19:45 Группа E АТЛЕТИКО _:_ Феєноорд ФЕЙЕНООРД
19:45 Группа H АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТЕР
22:00 Группа E СЕЛТИК _:_ Лаціо ЛАЦИО
22:00 Группа F БОРУССИЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Мілан МИЛАН
22:00 Группа F НЬЮКАСЛ Ньюкасл _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Группа G РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ
22:00 Группа G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
22:00 Группа H ПОРТУ Порту _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА

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Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
178
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