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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Associated Press

В третьем туре главного еврокубка "Шахтер" в Испании сразится с "Барселоной".

24 – 25 октября состоятся матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Во вторник "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина будет принимать "Реал Сосьедад", а Александр Зинченко вместе с "Арсеналом" приедет в гости к "Севилье".

В среду свой третий матч в групповом раунде самого престижного евротурнира проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины в Испании встретится с "Барселоной".

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Шахтер". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Среди самых интересных матчей среды также можно выделить встречи квартета F: ПСЖ сыграет с "Миланом", а "Ньюкасл" примет дортмундскую "Боруссию".

  • В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
  • Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
  • Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 24 октября
19:45 Группа A ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ
19:45 Группа D ИНТЕР Інтер Мілан _:_ ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ КОПЕНГАГЕН
22:00 Группа B СЕВИЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
22:00 Группа B ЛАНС Ланс _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
22:00 Группа C БРАГА Брага _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД
22:00 Группа C УНИОН Уніон Берлін _:_ НАПОЛИ
22:00 Группа D БЕНФИКА Бенфіка _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЕДАД
Среда, 25 октября
19:45 Группа E ФЕЙЕНООРД Феєноорд _:_ Лаціо ЛАЦИО
19:45 Группа H БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТЕР
22:00 Группа E СЕЛТИК _:_ АТЛЕТИКО
22:00 Группа F ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Мілан МИЛАН
22:00 Группа F НЬЮКАСЛ Ньюкасл _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 Группа G РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Группа G ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СИТИ
22:00 Группа H АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Порту ПОРТУ

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Дата публикации
Просмотры
137
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