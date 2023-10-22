Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

В третьем туре главного еврокубка "Шахтер" в Испании сразится с "Барселоной".
24 – 25 октября состоятся матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Во вторник "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина будет принимать "Реал Сосьедад", а Александр Зинченко вместе с "Арсеналом" приедет в гости к "Севилье".
В среду свой третий матч в групповом раунде самого престижного евротурнира проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины в Испании встретится с "Барселоной".
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Шахтер". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.
Среди самых интересных матчей среды также можно выделить встречи квартета F: ПСЖ сыграет с "Миланом", а "Ньюкасл" примет дортмундскую "Боруссию".
- В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
- Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
- Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 24 октября
|19:45
|Группа A
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|БАВАРИЯ
|19:45
|Группа D
|ИНТЕР
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|Группа A
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|Группа B
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|Группа B
|ЛАНС
|_:_
|ПСВ
|22:00
|Группа C
|БРАГА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|Группа C
|УНИОН
|_:_
|НАПОЛИ
|22:00
|Группа D
|БЕНФИКА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Среда, 25 октября
|19:45
|Группа E
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|ЛАЦИО
|19:45
|Группа H
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|Группа E
|СЕЛТИК
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|Группа F
|ПСЖ
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|Группа F
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Группа G
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|Группа G
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22:00
|Группа H
|АНТВЕРПЕН
|_:_
|ПОРТУ
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