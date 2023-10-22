Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

В третьем туре главного еврокубка "Шахтер" в Испании сразится с "Барселоной".

24 – 25 октября состоятся матчи 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Во вторник "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина будет принимать "Реал Сосьедад", а Александр Зинченко вместе с "Арсеналом" приедет в гости к "Севилье".

В среду свой третий матч в групповом раунде самого престижного евротурнира проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины в Испании встретится с "Барселоной".

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Шахтер". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

Среди самых интересных матчей среды также можно выделить встречи квартета F: ПСЖ сыграет с "Миланом", а "Ньюкасл" примет дортмундскую "Боруссию".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 24 октября 19:45 Группа A ГАЛАТАСАРАЙ _:_ БАВАРИЯ 19:45 Группа D ИНТЕР _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 Группа B СЕВИЛЬЯ _:_ АРСЕНАЛ 22:00 Группа B ЛАНС _:_ ПСВ 22:00 Группа C БРАГА _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 Группа C УНИОН _:_ НАПОЛИ 22:00 Группа D БЕНФИКА _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД Среда, 25 октября 19:45 Группа E ФЕЙЕНООРД _:_ ЛАЦИО 19:45 Группа H БАРСЕЛОНА _:_ ШАХТЕР 22:00 Группа E СЕЛТИК _:_ АТЛЕТИКО 22:00 Группа F ПСЖ _:_ МИЛАН 22:00 Группа F НЬЮКАСЛ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 Группа G РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 Группа G ЯНГ БОЙЗ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Группа H АНТВЕРПЕН _:_ ПОРТУ

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