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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

"Шахтер" – "Барселона" / Фото: ФК Шахтер

В четвертом туре самого престижного евротурнира "Шахтер" в Германии будет принимать "Барселону".

7 – 8 ноября состоятся матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Во вторник донецкий "Шахтер" проведет номинально домашний поединок против "Барселоны". Из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину команды сыграют в немецком Гамбурге. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Барселона".

В другом матче четвертого тура группы H "Порту" на своем поле встретится с "Антверпеном".

Среди наиболее интересных поединков вторника можно выделить противостояние дортмундской "Боруссии" и "Ньюкасла", а также дуэль "Милана" против ПСЖ.

В среду "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде сыграет против "Реала Сосьедад", "Арсенал" Александра Зинченко примет "Севилью", а мадридский "Реал" Андрея Лунина дома сразится с португальской "Брагой".

  • В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
  • Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
  • Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 7 ноября
19:45 Группа F БОРУССИЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Ньюкасл НЬЮКАСЛ
19:45 Группа H ШАХТЕР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА
22:00 Группа E АТЛЕТИКО _:_ СЕЛТИК
22:00 Группа E ЛАЦИО Лаціо _:_ Феєноорд ФЕЙЕНООРД
22:00 Группа F МИЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
22:00 Группа G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Группа H ПОРТУ Порту _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
Среда, 8 ноября
19:45 Группа C НАПОЛИ _:_ Уніон Берлін УНИОН
19:45 Группа D РЕАЛ СОСЬЕДАД Реал Сосьєдад _:_ Бенфіка БЕНФИКА
22:00 Группа A БАВАРИЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Группа A КОПЕНГАГЕН _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 Группа B АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВИЛЬЯ
22:00 Группа B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Ланс ЛАНС
22:00 Группа C РЕАЛ МАДРИД Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ Брага БРАГА
22:00 Группа D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ Інтер Мілан ИНТЕР

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Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
298
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