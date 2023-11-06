Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

В четвертом туре самого престижного евротурнира "Шахтер" в Германии будет принимать "Барселону".
7 – 8 ноября состоятся матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Во вторник донецкий "Шахтер" проведет номинально домашний поединок против "Барселоны". Из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину команды сыграют в немецком Гамбурге. Начало – в 19:45 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Барселона".
В другом матче четвертого тура группы H "Порту" на своем поле встретится с "Антверпеном".
Среди наиболее интересных поединков вторника можно выделить противостояние дортмундской "Боруссии" и "Ньюкасла", а также дуэль "Милана" против ПСЖ.
В среду "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде сыграет против "Реала Сосьедад", "Арсенал" Александра Зинченко примет "Севилью", а мадридский "Реал" Андрея Лунина дома сразится с португальской "Брагой".
- В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
- Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
- Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 7 ноября
|19:45
|Группа F
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:45
|Группа H
|ШАХТЕР
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|Группа E
|АТЛЕТИКО
|_:_
|СЕЛТИК
|22:00
|Группа E
|ЛАЦИО
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|Группа F
|МИЛАН
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Группа G
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|Группа G
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Группа H
|ПОРТУ
|_:_
|АНТВЕРПЕН
|Среда, 8 ноября
|19:45
|Группа C
|НАПОЛИ
|_:_
|УНИОН
|19:45
|Группа D
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|Группа A
|БАВАРИЯ
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|Группа A
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|Группа B
|АРСЕНАЛ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|Группа B
|ПСВ
|_:_
|ЛАНС
|22:00
|Группа C
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БРАГА
|22:00
|Группа D
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ИНТЕР
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