Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

В четвертом туре самого престижного евротурнира "Шахтер" в Германии будет принимать "Барселону".

7 – 8 ноября состоятся матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Во вторник донецкий "Шахтер" проведет номинально домашний поединок против "Барселоны". Из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину команды сыграют в немецком Гамбурге. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Барселона".

В другом матче четвертого тура группы H "Порту" на своем поле встретится с "Антверпеном".

Среди наиболее интересных поединков вторника можно выделить противостояние дортмундской "Боруссии" и "Ньюкасла", а также дуэль "Милана" против ПСЖ.

В среду "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде сыграет против "Реала Сосьедад", "Арсенал" Александра Зинченко примет "Севилью", а мадридский "Реал" Андрея Лунина дома сразится с португальской "Брагой".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 7 ноября 19:45 Группа F БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ НЬЮКАСЛ 19:45 Группа H ШАХТЕР _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 Группа E АТЛЕТИКО _:_ СЕЛТИК 22:00 Группа E ЛАЦИО _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 Группа F МИЛАН _:_ ПСЖ 22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 Группа G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Группа H ПОРТУ _:_ АНТВЕРПЕН Среда, 8 ноября 19:45 Группа C НАПОЛИ _:_ УНИОН 19:45 Группа D РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ БЕНФИКА 22:00 Группа A БАВАРИЯ _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 Группа A КОПЕНГАГЕН _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Группа B АРСЕНАЛ _:_ СЕВИЛЬЯ 22:00 Группа B ПСВ _:_ ЛАНС 22:00 Группа C РЕАЛ МАДРИД _:_ БРАГА 22:00 Группа D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ИНТЕР

Читайте также:

Шахтер – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Очередной зашквар от УЕФА: сборную Украины заставляют играть спарринг перед решающим матчем с Италией

УПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица