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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Лига чемпионов / Фото: ФК Шахтер

В этом туре "Шахтер" может гарантировать себе евровесну, если не проиграет "Антверпену".

28 – 29 ноября состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Во вторник донецкий "Шахтер" проведет поединок против бельгийского "Антверпена". Ничьей "горнякам" будет достаточно, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для чемпиона Украины встреча состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге, начало – в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Антверпен".

В другом матче пятого тура этой группы "Барселона" на своем поле встретится с "Порту". Этот поединок также состоится 28 ноября, но в 22:00 по киевскому времени.

Матчи с участием украинских футболистов, которые выступают за европейские клубы, запланированы на среду. "Арсенал" Александра Зинченко примет "Ланс", мадридский "Реал" Андрея Лунина дома сыграет с "Наполи", а "Бенфика" Анатолия Трубина на своем поле будет противостоять миланскому "Интеру".

  • В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
  • Матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 12 – 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
  • Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 28 ноября
19:45 Группа E ЛАЦИО Лаціо _:_ СЕЛТИК
19:45 Группа H ШАХТЕР Емблема ФК «Шахтар Донецьк» _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
22:00 Группа E ФЕЙЕНООРД Феєноорд _:_ АТЛЕТИКО
22:00 Группа F ПСЖ Емблема ФК «ПСЖ Париж» _:_ Ньюкасл НЬЮКАСЛ
22:00 Группа F МИЛАН Мілан _:_ Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ Емблема ФК «Манчестер Сіті» _:_ Емблема ФК «РБ Лейпциг» РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 Группа G ЯНГ БОЙЗ Янг Бойз _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Группа H БАРСЕЛОНА Емблема ФК «Барселона» _:_ Порту ПОРТУ
Среда, 29 ноября
19:45 Группа A ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 Группа B СЕВИЛЬЯ Емблема ФК «Севілья» _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
22:00 Группа A БАВАРИЯ Емблема ФК «Баварія» _:_ КОПЕНГАГЕН
22:00 Группа B АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ Ланс ЛАНС
22:00 Группа C РЕАЛ МАДРИД Емблема ФК «Реал Мадрид» _:_ НАПОЛИ
22:00 Группа C БРАГА Брага _:_ Уніон Берлін УНИОН
22:00 Группа D БЕНФИКА Бенфіка _:_ Інтер Мілан ИНТЕР
22:00 Группа D РЕАЛ СОСЬЕДАД Реал Сосьєдад _:_ ЗАЛЬЦБУРГ

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Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
146
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