Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

В этом туре "Шахтер" может гарантировать себе евровесну, если не проиграет "Антверпену".

28 – 29 ноября состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Во вторник донецкий "Шахтер" проведет поединок против бельгийского "Антверпена". Ничьей "горнякам" будет достаточно, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для чемпиона Украины встреча состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге, начало – в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Антверпен".

В другом матче пятого тура этой группы "Барселона" на своем поле встретится с "Порту". Этот поединок также состоится 28 ноября, но в 22:00 по киевскому времени.

Матчи с участием украинских футболистов, которые выступают за европейские клубы, запланированы на среду. "Арсенал" Александра Зинченко примет "Ланс", мадридский "Реал" Андрея Лунина дома сыграет с "Наполи", а "Бенфика" Анатолия Трубина на своем поле будет противостоять миланскому "Интеру".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 12 – 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 28 ноября 19:45 Группа E ЛАЦИО _:_ СЕЛТИК 19:45 Группа H ШАХТЕР _:_ АНТВЕРПЕН 22:00 Группа E ФЕЙЕНООРД _:_ АТЛЕТИКО 22:00 Группа F ПСЖ _:_ НЬЮКАСЛ 22:00 Группа F МИЛАН _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 Группа G МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 Группа G ЯНГ БОЙЗ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 Группа H БАРСЕЛОНА _:_ ПОРТУ Среда, 29 ноября 19:45 Группа A ГАЛАТАСАРАЙ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Группа B СЕВИЛЬЯ _:_ ПСВ 22:00 Группа A БАВАРИЯ _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 Группа B АРСЕНАЛ _:_ ЛАНС 22:00 Группа C РЕАЛ МАДРИД _:_ НАПОЛИ 22:00 Группа C БРАГА _:_ УНИОН 22:00 Группа D БЕНФИКА _:_ ИНТЕР 22:00 Группа D РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ЗАЛЬЦБУРГ

Читайте также:

Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

Шахтер – Антверпен: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Жирона" с голом Цыганкова споткнулась на "Атлетике" в Ла Лиге – Довбик не играл из-за травмы (видео)