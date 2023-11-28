Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

В этом туре "Шахтер" может гарантировать себе евровесну, если не проиграет "Антверпену".
28 – 29 ноября состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Во вторник донецкий "Шахтер" проведет поединок против бельгийского "Антверпена". Ничьей "горнякам" будет достаточно, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для чемпиона Украины встреча состоится на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге, начало – в 19:45 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Антверпен".
В другом матче пятого тура этой группы "Барселона" на своем поле встретится с "Порту". Этот поединок также состоится 28 ноября, но в 22:00 по киевскому времени.
Матчи с участием украинских футболистов, которые выступают за европейские клубы, запланированы на среду. "Арсенал" Александра Зинченко примет "Ланс", мадридский "Реал" Андрея Лунина дома сыграет с "Наполи", а "Бенфика" Анатолия Трубина на своем поле будет противостоять миланскому "Интеру".
- В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
- Матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 12 – 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ – 18 декабря.
- Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 28 ноября
|19:45
|Группа E
|ЛАЦИО
|_:_
|СЕЛТИК
|19:45
|Группа H
|ШАХТЕР
|_:_
|АНТВЕРПЕН
|22:00
|Группа E
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|Группа F
|ПСЖ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|22:00
|Группа F
|МИЛАН
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|Группа G
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|Группа G
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|Группа H
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ПОРТУ
|Среда, 29 ноября
|19:45
|Группа A
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|Группа B
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|Группа A
|БАВАРИЯ
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|Группа B
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛАНС
|22:00
|Группа C
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|НАПОЛИ
|22:00
|Группа C
|БРАГА
|_:_
|УНИОН
|22:00
|Группа D
|БЕНФИКА
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|Группа D
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
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