Лига чемпионов: расписание и результаты матчей четвертого тура

В 4-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сыграет против швейцарского "Янг Бойз".
5-6 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в среду, 6 ноября, в немецком Гельзенкирхене будет принимать швейцарский "Янг Бойз".
Днем ранее "Ливерпуль" дома сразится с "Байером", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем стадионе встретится с "Миланом".
В среду "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина приедет в гости к "Баварии", "Интер" примет "Арсенал" украинца Александра Зинченко, а ПСЖ в родных стенах будет противостоять мадридскому "Атлетико".
В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Вторник, 5 ноября
|19:45
|ПСВ
|_:_
|ЖИРОНА
|19:45
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БАЙЕР
|22:00
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|СЕЛТИК
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|СПОРТИНГ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Среда, 6 ноября
|19:45
|БРЮГГЕ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|19:45
|ШАХТЕР
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|БАВАРИЯ
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|ИНТЕР
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|БРЕСТ
|22:00
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|ШТУТГАРТ
|_:_
|АТАЛАНТА
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