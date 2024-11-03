Лига чемпионов: расписание и результаты матчей четвертого тура

В 4-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сыграет против швейцарского "Янг Бойз".

5-6 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в среду, 6 ноября, в немецком Гельзенкирхене будет принимать швейцарский "Янг Бойз".

Днем ранее "Ливерпуль" дома сразится с "Байером", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем стадионе встретится с "Миланом".

В среду "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина приедет в гости к "Баварии", "Интер" примет "Арсенал" украинца Александра Зинченко, а ПСЖ в родных стенах будет противостоять мадридскому "Атлетико".

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Вторник, 5 ноября 19:45 ПСВ _:_ ЖИРОНА 19:45 СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 БОЛОНЬЯ _:_ МОНАКО 22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ШТУРМ 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ БАЙЕР 22:00 ЛИЛЛЬ _:_ ЮВЕНТУС 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ МИЛАН 22:00 СЕЛТИК _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 СПОРТИНГ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ Среда, 6 ноября 19:45 БРЮГГЕ _:_ АСТОН ВИЛЛА 19:45 ШАХТЕР _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 БАВАРИЯ _:_ БЕНФИКА 22:00 ИНТЕР _:_ АРСЕНАЛ 22:00 ПСЖ _:_ АТЛЕТИКО 22:00 СПАРТА ПРАГА _:_ БРЕСТ 22:00 ФЕЙЕНООРД _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 ШТУТГАРТ _:_ АТАЛАНТА

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