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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей четвертого тура

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей четвертого тура

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Associated Press

В 4-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сыграет против швейцарского "Янг Бойз".

5-6 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в среду, 6 ноября, в немецком Гельзенкирхене будет принимать швейцарский "Янг Бойз".

Днем ранее "Ливерпуль" дома сразится с "Байером", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем стадионе встретится с "Миланом".

В среду "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина приедет в гости к "Баварии", "Интер" примет "Арсенал" украинца Александра Зинченко, а ПСЖ в родных стенах будет противостоять мадридскому "Атлетико".

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Вторник, 5 ноября
19:45 ПСВ   _:_   ЖИРОНА
19:45 СЛОВАН БРАТИСЛАВА   _:_   ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 БОЛОНЬЯ   _:_   МОНАКО
22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ШТУРМ
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БАЙЕР
22:00 ЛИЛЛЬ   _:_   ЮВЕНТУС
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   МИЛАН
22:00 СЕЛТИК   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 СПОРТИНГ   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Среда, 6 ноября
19:45 БРЮГГЕ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
19:45 ШАХТЕР   _:_   ЯНГ БОЙЗ
22:00 БАВАРИЯ   _:_   БЕНФИКА
22:00 ИНТЕР   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 ПСЖ   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 СПАРТА ПРАГА   _:_   БРЕСТ
22:00 ФЕЙЕНООРД   _:_   ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 ШТУТГАРТ   _:_   АТАЛАНТА

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