Лига чемпионов: расписание и результаты матчей четвертого тура

4 и 5 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не играет в основном этапе самого престижного евротурнира. Единственным представителем Украины в квалификации нынешней Лиги чемпионов было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора вылетели от кипрского "Пафоса".

В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Во вторник, 4 ноября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Ливерпулем".

В тот же день ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного, который в прошлом туре заработал удаление и дисквалификацию на один матч, примет "Баварию". Также "Олимпиакос" украинского форварда Романа Яремчука сразится с ПСВ.

В среду, 5 ноября, "Карабах" украинского полузащитника Алексея Кащука будет противостоять "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.

Кроме того, "Бенфика" с двумя украинцами вратарем Анаталием Трубиным и полузащитником Георгием Судаковым сойдется с "Байером", "Барселона" приедет в гости в "Брюгге", а "Манчестер Сити" примет дортмундскую "Боруссию".

Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов

Вторник, 4 ноября

19:45 "Наполи" (Италия) – "Айнтрахт" (Германия)

19:45 "Славия" Прага (Чехия) – "Арсенал" (Англия)

22:00 "Атлетико" Мадрид (Испания) – "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Монако" (Франция)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания)

22:00 "Олимпиакос" (Греция) – ПСВ (Нидерланды)

22:00 ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия)

22:00 "Тоттенхэм" (Англия) – "Копенгаген" (Дания)

22:00 "Ювентус" (Италия) – "Спортинг" (Португалия)

Среда, 5 ноября

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Челси" (Англия)

19:45 "Пафос" (Кипр) – "Вильярреал" (Испания)

22:00 "Аякс" (Нидерланды) – "Галатасарай" (Турция)

22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Байер" (Германия)

22:00 "Брюгге" (Бельгия) – "Барселона" (Испания)

22:00 "Интер" (Италия) – "Кайрат" (Казахстан)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

22:00 "Марсель" (Франция) – "Аталанта" (Италия)

22:00 "Ньюкасл" (Англия) – "Атлетик" Бильбао (Испания)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.