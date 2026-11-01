ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
400
Время на прочтение
2 мин

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей четвертого тура

Смотрите календарь и результаты всех поединков 4-го тура основного раунда самого престижного еврокубка.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

3 и 4 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Украину в самом престижном еврокубке представляет действующий чемпион УПЛ — донецкий "Шахтер", который напрямую попал в основной этап турнира.

Подопечные Арды Турана начали еврокубковый сезон выездной ничьей с чемпионом Нидерландов — ПСВ (1:1), после чего в номинально домашнем поединке на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне одолели чемпиона Греции — афинский АЕК (3:1) и в гостях проиграли чемпиону Италии — миланскому "Интеру" (0:1).

В 4-м туре Лиги чемпионов "горняки" во вторник, 3 ноября, проведут номинально домашний матч против лиссабонского "Спортинга".

Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов

Вторник, 3 ноября

19:45 "Галатасарай" (Турция) — "Штутгарт" (Германия)

19:45 "Шахтер" (Украина) — "Спортинг" (Португалия)

22:00 "Атлетико" (Испания) — "Бавария" (Германия)

22:00 "Барселона" (Испания) — "Астон Вилла" (Англия)

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Лилль" (Франция)

22:00 "Вильярреал" (Испания) — ПСЖ (Франция)

22:00 ЛАСК (Австрия) — "Слован" Братислава (Словакия)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рома" (Италия)

22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Интер" (Италия)

Среда, 4 ноября

19:45 "Фенербахче" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия)

19:45 АЕК Афины (Греция) — "Реал" Мадрид (Испания)

22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Бетис" (Испания)

22:00 "Викинг" (Норвегия) — "Сабах" (Азербайджан)

22:00 "Ланс" (Франция) — "Комо" (Италия)

22:00 "Порту" (Португалия) — "Наполи" (Италия)

22:00 ПСВ (Нидерланды) — "Брюгге" (Бельгия)

22:00 "Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

22:00 "Славия" (Чехия) — "Арсенал" (Англия)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie