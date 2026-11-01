Лига чемпионов: расписание и результаты матчей четвертого тура

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

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3 и 4 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Украину в самом престижном еврокубке представляет действующий чемпион УПЛ — донецкий "Шахтер", который напрямую попал в основной этап турнира.

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Подопечные Арды Турана начали еврокубковый сезон выездной ничьей с чемпионом Нидерландов — ПСВ (1:1), после чего в номинально домашнем поединке на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне одолели чемпиона Греции — афинский АЕК (3:1) и в гостях проиграли чемпиону Италии — миланскому "Интеру" (0:1).

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В 4-м туре Лиги чемпионов "горняки" во вторник, 3 ноября, проведут номинально домашний матч против лиссабонского "Спортинга".

Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов

Вторник, 3 ноября

19:45 "Галатасарай" (Турция) — "Штутгарт" (Германия)

19:45 "Шахтер" (Украина) — "Спортинг" (Португалия)

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22:00 "Атлетико" (Испания) — "Бавария" (Германия)

22:00 "Барселона" (Испания) — "Астон Вилла" (Англия)

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Лилль" (Франция)

22:00 "Вильярреал" (Испания) — ПСЖ (Франция)

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22:00 ЛАСК (Австрия) — "Слован" Братислава (Словакия)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рома" (Италия)

22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Интер" (Италия)

Среда, 4 ноября

19:45 "Фенербахче" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия)

19:45 АЕК Афины (Греция) — "Реал" Мадрид (Испания)

22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Бетис" (Испания)

22:00 "Викинг" (Норвегия) — "Сабах" (Азербайджан)

22:00 "Ланс" (Франция) — "Комо" (Италия)

22:00 "Порту" (Португалия) — "Наполи" (Италия)

22:00 ПСВ (Нидерланды) — "Брюгге" (Бельгия)

22:00 "Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

22:00 "Славия" (Чехия) — "Арсенал" (Англия)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

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