Лига чемпионов: расписание и результаты матчей первого тура

Поединки стартового тура обновленного самого престижного еврокубка состоятся с 17 по 19 сентября.
17-19 сентября будут сыграны матчи первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
В этом сезоне самый престижный евротурнир проводится в обновленном формате. Сначала 36 клубов будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд (четыре матча дома и четыре на выезде).
По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний (дома и в гостях). Финал турнира будет состоять из одного поединка.
Единственным представителем Украины в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов является донецкий "Шахтер". 18 сентября "горняки" стартуют в еврокубке выездным матчем с итальянской "Болоньей".
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР
|Вторник, 17 сентября
|19:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ПСВ
|19:45
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|22:00
|БАВАРИЯ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|МИЛАН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ШТУТГАРТ
|22:00
|СПОРТИНГ
|_:_
|ЛИЛЛЬ
|Среда, 18 сентября
|19:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ШАХТЕР
|19:45
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|БРЮГГЕ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|СЕЛТИК
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|Четверг, 19 сентября
|19:45
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|БАЙЕР
|19:45
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|БРЕСТ
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|МОНАКО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
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