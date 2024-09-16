Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей первого тура

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей первого тура

Лига чемпионов / Фото: ФК Динамо Киев

Поединки стартового тура обновленного самого престижного еврокубка состоятся с 17 по 19 сентября.

17-19 сентября будут сыграны матчи первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В этом сезоне самый престижный евротурнир проводится в обновленном формате. Сначала 36 клубов будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний (дома и в гостях). Финал турнира будет состоять из одного поединка.

Единственным представителем Украины в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов является донецкий "Шахтер". 18 сентября "горняки" стартуют в еврокубке выездным матчем с итальянской "Болоньей".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР
Вторник, 17 сентября
19:45 ЮВЕНТУС   _:_   ПСВ
19:45 ЯНГ БОЙЗ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
22:00 БАВАРИЯ   _:_   ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 МИЛАН   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ШТУТГАРТ
22:00 СПОРТИНГ   _:_   ЛИЛЛЬ
Среда, 18 сентября
19:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ШАХТЕР
19:45 СПАРТА ПРАГА   _:_   ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 БРЮГГЕ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ИНТЕР
22:00 ПСЖ   _:_   ЖИРОНА
22:00 СЕЛТИК   _:_   СЛОВАН БРАТИСЛАВА
Четверг, 19 сентября
19:45 ФЕЙЕНООРД   _:_   БАЙЕР
19:45 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   _:_   БЕНФИКА
22:00 АТАЛАНТА   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 БРЕСТ   _:_   ШТУРМ
22:00 МОНАКО   _:_   БАРСЕЛОНА

Читайте также:

АПЛ: результаты матчей 4-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: результаты матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

УПЛ: результаты матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Похожие темы:

Следующая публикация