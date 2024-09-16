Лига чемпионов: расписание и результаты матчей первого тура

Поединки стартового тура обновленного самого престижного еврокубка состоятся с 17 по 19 сентября.

17-19 сентября будут сыграны матчи первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В этом сезоне самый престижный евротурнир проводится в обновленном формате. Сначала 36 клубов будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний (дома и в гостях). Финал турнира будет состоять из одного поединка.

Единственным представителем Украины в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов является донецкий "Шахтер". 18 сентября "горняки" стартуют в еврокубке выездным матчем с итальянской "Болоньей".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25

1 ТУР Вторник, 17 сентября 19:45 ЮВЕНТУС _:_ ПСВ 19:45 ЯНГ БОЙЗ _:_ АСТОН ВИЛЛА 22:00 БАВАРИЯ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 МИЛАН _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ШТУТГАРТ 22:00 СПОРТИНГ _:_ ЛИЛЛЬ Среда, 18 сентября 19:45 БОЛОНЬЯ _:_ ШАХТЕР 19:45 СПАРТА ПРАГА _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 БРЮГГЕ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ ИНТЕР 22:00 ПСЖ _:_ ЖИРОНА 22:00 СЕЛТИК _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА Четверг, 19 сентября 19:45 ФЕЙЕНООРД _:_ БАЙЕР 19:45 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ БЕНФИКА 22:00 АТАЛАНТА _:_ АРСЕНАЛ 22:00 АТЛЕТИКО _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 БРЕСТ _:_ ШТУРМ 22:00 МОНАКО _:_ БАРСЕЛОНА

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