Лига чемпионов: расписание и результаты матчей первого тура
Смотрите календарь и результаты всех матчей стартового тура основного раунда самого престижного еврокубка.
С 16 по 18 сентября состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора уступили кипрскому "Пафосу".
В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Во вторник, 16 сентября, португальская "Бенфика" украинского вратаря Анаталия Трубина и украинского полузащитника Георгия Судакова примет азербайджанский "Карабах".
В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле сразится с французским "Марселем".
В среду, 17 сентября, французский ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного дома встретится с итальянской "Аталантой".
Также мюнхенская "Бавария" будет принимать лондонский "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика, а "Ливерпуль" будет противостоять мадридскому "Атлетико".
Завершится тур в четверг, 18 сентября: "Манчестер Сити" в родных стенах сыграет с "Наполи", а "Барселона" приедет в гости к "Ньюкаслу".
Расписание и результаты матчей 1-го тура Лиги чемпионов
Вторник, 16 сентября
19:45 "Атлетик" Бильбао (Испания) – "Арсенал" (Англия)
19:45 ПСВ (Нидерланды) – "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)
22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Карабах" (Азербайджан)
22:00 "Реал" Мадрид (Испания) – "Марсель" (Франция)
22:00 "Тоттенхэм" (Англия) – "Вильярреал" (Испания)
22:00 "Ювентус" (Италия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)
Среда, 17 сентября
19:45 "Олимпиакос" (Греция) – "Пафос" (Кипр)
19:45 "Славия" Прага (Чехия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)
22:00 "Аякс" (Нидерланды) – "Интер" (Италия)
22:00 "Бавария" (Германия) – "Челси" (Англия)
22:00 "Ливерпуль" (Англия) – "Атлетико" Мадрид (Испания)
22:00 ПСЖ (Франция) – "Аталанта" (Италия)
Четверг, 18 сентября
19:45 "Брюгге" (Бельгия) – "Монако" (Франция)
19:45 "Копенгаген" (Дания) – "Байер" (Германия)
22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Галатасарай" (Турция)
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) – "Наполи" (Италия)
22:00 "Ньюкасл" (Англия) – "Барселона" (Испания)
22:00 "Спортинг" (Португалия) – "Кайрат" (Казахстан)
Формат Лиги чемпионов
В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.
Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.