Лига чемпионов: расписание и результаты матчей первого тура

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

С 16 по 18 сентября состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора уступили кипрскому "Пафосу".

В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Во вторник, 16 сентября, португальская "Бенфика" украинского вратаря Анаталия Трубина и украинского полузащитника Георгия Судакова примет азербайджанский "Карабах".

В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле сразится с французским "Марселем".

В среду, 17 сентября, французский ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного дома встретится с итальянской "Аталантой".

Также мюнхенская "Бавария" будет принимать лондонский "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика, а "Ливерпуль" будет противостоять мадридскому "Атлетико".

Завершится тур в четверг, 18 сентября: "Манчестер Сити" в родных стенах сыграет с "Наполи", а "Барселона" приедет в гости к "Ньюкаслу".

Расписание и результаты матчей 1-го тура Лиги чемпионов

Вторник, 16 сентября

19:45 "Атлетик" Бильбао (Испания) – "Арсенал" (Англия)

19:45 ПСВ (Нидерланды) – "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Реал" Мадрид (Испания) – "Марсель" (Франция)

22:00 "Тоттенхэм" (Англия) – "Вильярреал" (Испания)

22:00 "Ювентус" (Италия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

Среда, 17 сентября

19:45 "Олимпиакос" (Греция) – "Пафос" (Кипр)

19:45 "Славия" Прага (Чехия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

22:00 "Аякс" (Нидерланды) – "Интер" (Италия)

22:00 "Бавария" (Германия) – "Челси" (Англия)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) – "Атлетико" Мадрид (Испания)

22:00 ПСЖ (Франция) – "Аталанта" (Италия)

Четверг, 18 сентября

19:45 "Брюгге" (Бельгия) – "Монако" (Франция)

19:45 "Копенгаген" (Дания) – "Байер" (Германия)

22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Галатасарай" (Турция)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) – "Наполи" (Италия)

22:00 "Ньюкасл" (Англия) – "Барселона" (Испания)

22:00 "Спортинг" (Португалия) – "Кайрат" (Казахстан)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.