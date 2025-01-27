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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей последнего тура

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей последнего тура

Фанаты донецкого "Шахтера" / Фото: Associated Press

В заключительном туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сразится с дортмундской "Боруссией".

В среду, 29 января, состоятся матчи последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Единственный украинский клуб в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", встретится с дортмундской "Боруссией".

Текстовая онлайн-трансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Шахтер" будет доступна на нашем сайте.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина поборется с французским "Брестом", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко, а "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина будет гостить у "Ювентуса".

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Среда, 29 января
22:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   СЕЛТИК
22:00 БАВАРИЯ   _:_   СЛОВАН БРАТИСЛАВА
22:00 БАЙЕР   _:_   СПАРТА ПРАГА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТАЛАНТА
22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   ШАХТЕР
22:00 БРЕСТ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ   _:_   МИЛАН
22:00 ЖИРОНА   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 ЗАЛЬЦБУРГ   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 ИНТЕР   _:_   МОНАКО
22:00 ЛИЛЛЬ   _:_   ФЕЙЕНООРД
22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   БРЮГГЕ
22:00 ПСВ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
22:00 СПОРТИНГ   _:_   БОЛОНЬЯ
22:00 ШТУРМ   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 ШТУТГАРТ   _:_   ПСЖ
22:00 ЮВЕНТУС   _:_   БЕНФИКА
22:00 ЯНГ БОЙЗ   _:_   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

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