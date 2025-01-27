Лига чемпионов: расписание и результаты матчей последнего тура

В заключительном туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сразится с дортмундской "Боруссией".
В среду, 29 января, состоятся матчи последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Единственный украинский клуб в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", встретится с дортмундской "Боруссией".
Текстовая онлайн-трансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Шахтер" будет доступна на нашем сайте.
Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина поборется с французским "Брестом", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко, а "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина будет гостить у "Ювентуса".
Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Среда, 29 января
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|СЕЛТИК
|22:00
|БАВАРИЯ
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|22:00
|БАЙЕР
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|БРЕСТ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|ИНТЕР
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|БРЮГГЕ
|22:00
|ПСВ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|СПОРТИНГ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|22:00
|ШТУРМ
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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