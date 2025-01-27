Лига чемпионов: расписание и результаты матчей последнего тура

В заключительном туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сразится с дортмундской "Боруссией".

В среду, 29 января, состоятся матчи последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Единственный украинский клуб в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", встретится с дортмундской "Боруссией".

Текстовая онлайн-трансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Шахтер" будет доступна на нашем сайте.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина поборется с французским "Брестом", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко, а "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина будет гостить у "Ювентуса".

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР Среда, 29 января 22:00 АСТОН ВИЛЛА _:_ СЕЛТИК 22:00 БАВАРИЯ _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 22:00 БАЙЕР _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ АТАЛАНТА 22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ШАХТЕР 22:00 БРЕСТ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ МИЛАН 22:00 ЖИРОНА _:_ АРСЕНАЛ 22:00 ЗАЛЬЦБУРГ _:_ АТЛЕТИКО 22:00 ИНТЕР _:_ МОНАКО 22:00 ЛИЛЛЬ _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ БРЮГГЕ 22:00 ПСВ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 СПОРТИНГ _:_ БОЛОНЬЯ 22:00 ШТУРМ _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 ШТУТГАРТ _:_ ПСЖ 22:00 ЮВЕНТУС _:_ БЕНФИКА 22:00 ЯНГ БОЙЗ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

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