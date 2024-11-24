Лига чемпионов: расписание и результаты матчей пятого тура

В 5-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сыграет против нидерландского ПСВ.
26-27 ноября состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Во вторник, 26 ноября, "Бавария" примет ПСЖ, а "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Спортингу".
В среду, 27 ноября, единственный украинский клуб в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в Эйндховене сразится с нидерландским ПСВ.
В тот же день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сойдется с австрийским "Штурмом", "Ливерпуль" примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, а "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина в гостях встретится с "Монако".
Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Вторник, 26 ноября
|19:45
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|МИЛАН
|19:45
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|БАВАРИЯ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|БАЙЕР
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БРЕСТ
|22:00
|ИНТЕР
|_:_
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|СПОРТИНГ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|АТАЛАНТА
|Среда, 27 ноября
|19:45
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ШТУТГАРТ
|19:45
|ШТУРМ
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЛИЛЛЬ
|22:00
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|МОНАКО
|_:_
|БЕНФИКА
|22:00
|ПСВ
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|СЕЛТИК
|_:_
|БРЮГГЕ
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