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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей пятого тура

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей пятого тура

Лига чемпионов / Фото: ФК Шахтер

В 5-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сыграет против нидерландского ПСВ.

26-27 ноября состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Во вторник, 26 ноября, "Бавария" примет ПСЖ, а "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Спортингу".

В среду, 27 ноября, единственный украинский клуб в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в Эйндховене сразится с нидерландским ПСВ.

В тот же день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сойдется с австрийским "Штурмом", "Ливерпуль" примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, а "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина в гостях встретится с "Монако".

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Вторник, 26 ноября
19:45 СЛОВАН БРАТИСЛАВА   _:_   МИЛАН
19:45 СПАРТА ПРАГА   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 БАВАРИЯ   _:_   ПСЖ
22:00 БАЙЕР   _:_   ЗАЛЬЦБУРГ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   БРЕСТ
22:00 ИНТЕР   _:_   РБ ЛЕЙПЦИГ
22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ФЕЙЕНООРД
22:00 СПОРТИНГ   _:_   АРСЕНАЛ
22:00 ЯНГ БОЙЗ   _:_   АТАЛАНТА
Среда, 27 ноября
19:45 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА   _:_   ШТУТГАРТ
19:45 ШТУРМ   _:_   ЖИРОНА
22:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   ЮВЕНТУС
22:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ЛИЛЛЬ
22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 МОНАКО   _:_   БЕНФИКА
22:00 ПСВ   _:_   ШАХТЕР
22:00 СЕЛТИК   _:_   БРЮГГЕ

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