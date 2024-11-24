Лига чемпионов: расписание и результаты матчей пятого тура

В 5-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сыграет против нидерландского ПСВ.

26-27 ноября состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Во вторник, 26 ноября, "Бавария" примет ПСЖ, а "Арсенал" украинца Александра Зинченко приедет в гости к "Спортингу".

В среду, 27 ноября, единственный украинский клуб в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в Эйндховене сразится с нидерландским ПСВ.

В тот же день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде сойдется с австрийским "Штурмом", "Ливерпуль" примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, а "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина в гостях встретится с "Монако".

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Вторник, 26 ноября 19:45 СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ МИЛАН 19:45 СПАРТА ПРАГА _:_ АТЛЕТИКО 22:00 БАВАРИЯ _:_ ПСЖ 22:00 БАЙЕР _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ БРЕСТ 22:00 ИНТЕР _:_ РБ ЛЕЙПЦИГ 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 СПОРТИНГ _:_ АРСЕНАЛ 22:00 ЯНГ БОЙЗ _:_ АТАЛАНТА Среда, 27 ноября 19:45 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ ШТУТГАРТ 19:45 ШТУРМ _:_ ЖИРОНА 22:00 АСТОН ВИЛЛА _:_ ЮВЕНТУС 22:00 БОЛОНЬЯ _:_ ЛИЛЛЬ 22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 МОНАКО _:_ БЕНФИКА 22:00 ПСВ _:_ ШАХТЕР 22:00 СЕЛТИК _:_ БРЮГГЕ

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