Лига чемпионов: расписание и результаты матчей пятого тура

25 и 26 ноября состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не играет в основном этапе самого престижного евротурнира. Единственным представителем Украины в квалификации нынешней Лиги чемпионов было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора вылетели от кипрского "Пафоса".

В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Во вторник, 25 ноября, "Бенфика" с вратарем Анатолием Трубиным и полузащитником Георгием Судаковым встретится с "Аяксом".

В тот же день "Карабах" украинского полузащитника Алексея Кащука сразится с "Наполи", "Манчестер Сити" примет "Байер", а "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сойдется с "Барселоной".

В среду, 26 ноября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграет с "Олимпиакосом" украинского форварда Романа Яремчука, "Арсенал" померяется силами с "Баварией", а ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного примет "Тоттенхэм".

Расписание и результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов

Вторник, 25 ноября

19:45 "Аякс" (Нидерланды) – "Бенфика" (Португалия)

19:45 "Галатасарай" (Турция) – "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Вильярреал" (Испания)

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Ювентус" (Италия)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) – "Байер" (Германия)

22:00 "Марсель" (Франция) – "Ньюкасл" (Англия)

22:00 "Наполи" (Италия) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Славия" Прага (Чехия) – "Атлетик" Бильбао (Испания)

22:00 "Челси" (Англия) – "Барселона" (Испания)

Среда, 26 ноября

19:45 "Копенгаген" (Дания) – "Кайрат" (Казахстан)

19:45 "Пафос" (Кипр) – "Монако" (Франция)

22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Аталанта" (Италия)

22:00 "Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия)

22:00 "Атлетико" Мадрид (Испания) – "Интер" (Италия)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

22:00 "Олимпиакос" (Греция) – "Реал" Мадрид (Испания)

22:00 ПСЖ (Франция) – "Тоттенхэм" (Англия)

22:00 "Спортинг" (Португалия) – "Брюгге" (Бельгия)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.