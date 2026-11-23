Лига чемпионов / © ФК Шахтер

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24 и 25 ноября состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Украину в самом престижном еврокубке представляет действующий чемпион УПЛ — донецкий "Шахтер", который напрямую попал в основной этап турнира.

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После четвертого тура "горняки", которые сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1), одолели греческий АЕК (3:1), проиграли итальянскому "Интеру" (0:1) и проиграли португальскому "Спортингу" (0:1), с 4 набранными очками занимают 21-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

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В 5-м туре Лиги чемпионов подопечные Арды Турана в среду, 25 ноября, в номинально домашнем матче на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне будут противостоять турецкому "Фенербахче". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов

Вторник, 24 ноября

19:45 "Буде-Глимт" (Норвегия) — ЛАСК (Австрия)

19:45 "Галатасарай" (Турция) — "Астон Вилла" (Англия)

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22:00 "Арсенал" (Англия) — "Боруссия" Дортмунд (Германия)

22:00 "Комо" (Италия) — АЕК Афины (Греция)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) — "Наполи" (Италия)

22:00 "Лейпциг" (Германия) — "Ланс" (Франция)

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22:00 "Реал" Мадрид (Испания) — ПСВ (Нидерланды)

22:00 "Слован" Братислава (Словакия) — "Бетис" (Испания)

22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Порту" (Португалия)

Среда, 25 ноября

19:45 "Сабах" (Азербайджан) — "Барселона" (Испания)

19:45 "Славия" (Чехия) — "Вильярреал" (Испания)

22:00 "Атлетико" (Испания) — "Викинг" (Норвегия)

22:00 "Брюгге" (Бельгия) — "Ливерпуль" (Англия)

22:00 "Интер" (Италия) — "Штутгарт" (Германия)

22:00 "Лилль" (Франция) — "Бавария" (Германия)

22:00 ПСЖ (Франция) — "Рома" (Италия)

22:00 "Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

22:00 "Шахтер" (Украина) — "Фенербахче" (Турция)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

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