Лига чемпионов: расписание и результаты матчей раунда плей-офф квалификации

20/21 и 27/28 августа будут сыграны матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25.

По их итогам определятся обладатели семи последних путевок в основную стадию самого престижного еврокубка. Они присоединятся к 29 клубам, которые автоматически попали в ЛЧ благодаря своим выступлениям в национальных чемпионатах в прошлом сезоне.

Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов попытается преодолеть киевское "Динамо". Соперником команды Александра Шовковского, которая уже прошла сербский "Партизан" и шотландский "Рейнджерс", станет австрийский "Зальцбург".

Расписание и результаты матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ПЕРВЫЕ МАТЧИ

Вторник, 20 августа

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00 "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Лилль" (Франция) – "Славия" Прага (Чехия)

Среда, 21 августа

22:00 "Динамо" Киев (Украина) – "Зальцбург" (Австрия)

22:00 "Мальме" (Швеция) – "Спарта" Прага (Чехия)

22:00 "Митьюлланд" (Дания) – "Слован" Братислава (Словакия)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) – "Галатасарай" (Турция)

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

Вторник, 27 августа

22:00 "Галатасарай" (Турция) – "Янг Бойз" (Швейцария)

22:00 "Зальцбург" (Австрия) – "Динамо" Киев (Украина)

22:00 "Спарта" Прага (Чехия) – "Мальме" (Швеция)

Среда, 28 августа

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Динамо" Загреб (Хорватия)

22:00 "Славия" Прага (Чехия) – "Лилль" (Франция)

22:00 "Слован" Братислава (Словакия) – "Митьюлланд" (Дания)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

Отметим, что донецкий "Шахтер" в ранге чемпиона Украины автоматически получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2024/25 состоится 29 августа.

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