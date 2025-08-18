Лига чемпионов: расписание и результаты матчей раунда плей-офф квалификации

Лига чемпионов / © ФК Динамо Киев

19/20 и 26/27 августа состоятся матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо". Подопечные Александра Шовковского не сумели пробиться в эту стадию, уступив в третьем раунде отбора кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2).

В то же время борьбу за попадание в основную стадию Лиги чемпионов продолжает португальская "Бенфика" украинского вратаря Анаталия Трубина, которая после успешной дуэли с французской "Ниццей" (2:0, 2:0) сразится с турецким "Фенербахче".

Победители двухматчевых противостояний раунда плей-офф квалификации выйдут в основную стадию Лиги чемпионов.

Расписание и результаты матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Первые матчи

Вторник, 19 августа

22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Брюгге" (Бельгия)

22:00 "Ференцварош" (Венгрия) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Пафос" (Кипр)

Среда, 20 августа

22:00 "Базель" (Швейцария) – "Копенгаген" (Дания)

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Штурм" (Австрия)

22:00 "Селтик" (Шотландия) – "Кайрат" (Казахстан)

22:00 "Фенербахче" (Турция) – "Бенфика" (Португалия)

Ответные матчи

Вторник, 26 августа

19:45 "Кайрат" (Казахстан) – "Селтик" (Шотландия)

22:00 "Пафос" (Кипр) – "Црвена Звезда"

22:00 "Штурм" (Австрия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

Среда, 27 августа

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Ференцварош" (Венгрия)

22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция)

22:00 "Брюгге" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия)

22:00 "Копенгаген" (Дания) – "Базель" (Швейцария)

Напомним, как и в прошлом сезоне, в основном раунде обновленного формата Лиги чемпионов сыграют 36 клубов. Каждая команда проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.