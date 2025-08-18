- Дата публикации
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей раунда плей-офф квалификации
Победители противостояний выйдут в основную стадию самого престижного еврокубка.
19/20 и 26/27 августа состоятся матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо". Подопечные Александра Шовковского не сумели пробиться в эту стадию, уступив в третьем раунде отбора кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2).
В то же время борьбу за попадание в основную стадию Лиги чемпионов продолжает португальская "Бенфика" украинского вратаря Анаталия Трубина, которая после успешной дуэли с французской "Ниццей" (2:0, 2:0) сразится с турецким "Фенербахче".
Победители двухматчевых противостояний раунда плей-офф квалификации выйдут в основную стадию Лиги чемпионов.
Расписание и результаты матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Первые матчи
Вторник, 19 августа
22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Брюгге" (Бельгия)
22:00 "Ференцварош" (Венгрия) – "Карабах" (Азербайджан)
22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Пафос" (Кипр)
Среда, 20 августа
22:00 "Базель" (Швейцария) – "Копенгаген" (Дания)
22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Штурм" (Австрия)
22:00 "Селтик" (Шотландия) – "Кайрат" (Казахстан)
22:00 "Фенербахче" (Турция) – "Бенфика" (Португалия)
Ответные матчи
Вторник, 26 августа
19:45 "Кайрат" (Казахстан) – "Селтик" (Шотландия)
22:00 "Пафос" (Кипр) – "Црвена Звезда"
22:00 "Штурм" (Австрия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)
Среда, 27 августа
19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Ференцварош" (Венгрия)
22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция)
22:00 "Брюгге" (Бельгия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
22:00 "Копенгаген" (Дания) – "Базель" (Швейцария)
Напомним, как и в прошлом сезоне, в основном раунде обновленного формата Лиги чемпионов сыграют 36 клубов. Каждая команда проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.