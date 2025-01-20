Лига чемпионов: расписание и результаты матчей седьмого тура

В 7-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Бреста".
21-22 января состоятся матчи седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Во вторник, 21 января, "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина на домашней арене встретится с "Барселоной".
В среду, 22 января, единственный украинский клуб в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в Гельзенкирхене сыграет против французского "Бреста".
Текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Брест" будет доступна на нашем сайте.
В тот же день "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко примет загребское "Динамо", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Милану", ПСЖ дома сойдется с "Манчестер Сити", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина своем поле сразится с "Зальцбургом".
Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Вторник, 21 января
|19:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ШТУРМ
|19:45
|МОНАКО
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|БАЙЕР
|22:00
|БЕНФИКА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|БРЮГГЕ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛИЛЛЬ
|22:00
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ШТУТГАРТ
|22:00
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ПСВ
|Среда, 22 января
|19:45
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|СПОРТИНГ
|19:45
|ШАХТЕР
|_:_
|БРЕСТ
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|МИЛАН
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЗАЛЬЦБУРГ
|22:00
|СЕЛТИК
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|БАВАРИЯ
Читайте также:
Галатасарай – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
"Манчестер Сити" поиздевался над аутсайдером и вернулся в топ-4 АПЛ (видео)
"Реал" без Лунина одержал разгромную победу и захватил лидерство в чемпионате Испании (видео)