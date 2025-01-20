Лига чемпионов: расписание и результаты матчей седьмого тура

В 7-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Бреста".

21-22 января состоятся матчи седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Во вторник, 21 января, "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина на домашней арене встретится с "Барселоной".

В среду, 22 января, единственный украинский клуб в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в Гельзенкирхене сыграет против французского "Бреста".

Текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Брест" будет доступна на нашем сайте.

В тот же день "Арсенал" украинского защитника Александра Зинченко примет загребское "Динамо", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Милану", ПСЖ дома сойдется с "Манчестер Сити", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина своем поле сразится с "Зальцбургом".

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Вторник, 21 января 19:45 АТАЛАНТА _:_ ШТУРМ 19:45 МОНАКО _:_ АСТОН ВИЛЛА 22:00 АТЛЕТИКО _:_ БАЙЕР 22:00 БЕНФИКА _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 БОЛОНЬЯ _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 БРЮГГЕ _:_ ЮВЕНТУС 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ ЛИЛЛЬ 22:00 СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ШТУТГАРТ 22:00 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ ПСВ Среда, 22 января 19:45 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ СПОРТИНГ 19:45 ШАХТЕР _:_ БРЕСТ 22:00 АРСЕНАЛ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 МИЛАН _:_ ЖИРОНА 22:00 ПСЖ _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ЗАЛЬЦБУРГ 22:00 СЕЛТИК _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 СПАРТА ПРАГА _:_ ИНТЕР 22:00 ФЕЙЕНООРД _:_ БАВАРИЯ

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