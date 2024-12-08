Лига чемпионов: расписание и результаты матчей шестого тура

В 6-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" встретится с мюнхенской "Баварией".
10-11 декабря состоятся матчи шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Во вторник, 10 декабря, единственный украинский клуб в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в Гельзенкирхене сыграет номинально домашний поединок с мюнхенской "Баварией".
В тот же день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Ливерпуль", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Аталанте", а "Байер" украинского нападающего Артема Степанова дома сразится с "Интером".
В среду, 11 декабря, "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле сыграет с "Монако", "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина будет принимать "Болонью", дортмундская "Боруссия" на собственном стадионе сойдется с "Барселоной", а "Манчестер Сити" на выезде померяется силами с "Ювентусом".
Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Вторник, 10 декабря
|19:45
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|СЕЛТИК
|19:45
|ЖИРОНА
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|БАЙЕР
|_:_
|ИНТЕР
|22:00
|БРЕСТ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|БРЮГГЕ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|22:00
|ШАХТЕР
|_:_
|БАВАРИЯ
|Среда, 11 декабря
|19:45
|АТЛЕТИКО
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|БЕНФИКА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|22:00
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|МИЛАН
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|ШТУТГАРТ
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
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