Лига чемпионов: расписание и результаты матчей шестого тура

В 6-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" встретится с мюнхенской "Баварией".

10-11 декабря состоятся матчи шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Во вторник, 10 декабря, единственный украинский клуб в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в Гельзенкирхене сыграет номинально домашний поединок с мюнхенской "Баварией".

В тот же день "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Ливерпуль", мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Аталанте", а "Байер" украинского нападающего Артема Степанова дома сразится с "Интером".

В среду, 11 декабря, "Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем поле сыграет с "Монако", "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина будет принимать "Болонью", дортмундская "Боруссия" на собственном стадионе сойдется с "Барселоной", а "Манчестер Сити" на выезде померяется силами с "Ювентусом".

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Вторник, 10 декабря 19:45 ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ СЕЛТИК 19:45 ЖИРОНА _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 АТАЛАНТА _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 БАЙЕР _:_ ИНТЕР 22:00 БРЕСТ _:_ ПСВ 22:00 БРЮГГЕ _:_ СПОРТИНГ 22:00 ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ПСЖ 22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ АСТОН ВИЛЛА 22:00 ШАХТЕР _:_ БАВАРИЯ Среда, 11 декабря 19:45 АТЛЕТИКО _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 ЛИЛЛЬ _:_ ШТУРМ 22:00 АРСЕНАЛ _:_ МОНАКО 22:00 БЕНФИКА _:_ БОЛОНЬЯ 22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 МИЛАН _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 ФЕЙЕНООРД _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 ШТУТГАРТ _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 ЮВЕНТУС _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ

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