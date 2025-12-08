- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей шестого тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков 6-го тура основного раунда самого престижного еврокубка.
9 и 10 декабря состоятся матчи шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не играет в основном этапе самого престижного евротурнира. Единственным представителем Украины в квалификации нынешней Лиги чемпионов было киевское "Динамо", но "бело-синие" в третьем раунде отбора вылетели от кипрского "Пафоса".
В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Во вторник, 9 декабря, "Олимпиакос" украинского форварда Романа Яремчука встретится с "Кайратом", а "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Аталантой".
В среду, 10 декабря, "Карабах" украинского полузащитника Алексея Кащука поборется с "Аяксом", ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного сойдется с "Атлетиком" Бильбао, "Бенфика" вратаря Анаталия Трубина и полузащитника Георгия Судакова будет противостоять "Наполи", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Манчестер Сити".
Расписание и результаты матчей 6-го тура Лиги чемпионов
Вторник, 9 декабря
17:30 "Кайрат" (Казахстан) – "Олимпиакос" (Греция)
19:45 "Бавария" (Германия) – "Спортинг" (Португалия)
22:00 "Аталанта" (Италия) – "Челси" (Англия)
22:00 "Барселона" (Испания) – "Айнтрахт" (Германия)
22:00 "Интер" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия)
22:00 "Монако" (Франция) – "Галатасарай" (Турция)
22:00 ПСВ (Нидерланды) – "Атлетико" Мадрид (Испания)
22:00 "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) – "Марсель" (Франция)
22:00 "Тоттенхэм" (Англия) – "Славия" Прага (Чехия)
Среда, 10 декабря
19:45 "Вильярреал" (Испания) – "Копенгаген" (Дания)
19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Аякс" (Нидерланды)
22:00 "Атлетик" Бильбао (Испания) – ПСЖ (Франция)
22:00 "Байер" (Германия) – "Ньюкасл" (Англия)
22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Наполи" (Италия)
22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)
22:00 "Брюгге" (Бельгия) – "Арсенал" (Англия)
22:00 "Реал" Мадрид (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)
22:00 "Ювентус" (Италия) – "Пафос" (Кипр)
Формат Лиги чемпионов
В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.
Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.