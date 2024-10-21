Лига чемпионов: расписание и результаты матчей третьего тура

В 3-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" в Лондоне сыграет с "Арсеналом".

22-23 октября состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", во вторник, 22 октября, в Лондоне сразится с "Арсеналом".

В тот же день запланирован римейк финала прошлого розыгрыша ЛЧ: мадридский "Реал" будет принимать дортмундскую "Боруссию".

В главном поединке среды, 23 октября, "Барселона" на своем поле сойдется с мюнхенской "Баварией".

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Вторник, 22 октября 19:45 МИЛАН _:_ БРЮГГЕ 19:45 МОНАКО _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 АРСЕНАЛ _:_ ШАХТЕР 22:00 АСТОН ВИЛЛА _:_ БОЛОНЬЯ 22:00 ЖИРОНА _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 22:00 ПСЖ _:_ ПСВ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ БОРУССИЯ ДОРТМУНД 22:00 ШТУРМ _:_ СПОРТИНГ 22:00 ЮВЕНТУС _:_ ШТУТГАРТ Среда, 23 октября 19:45 АТАЛАНТА _:_ СЕЛТИК 19:45 БРЕСТ _:_ БАЙЕР 22:00 АТЛЕТИКО _:_ ЛИЛЛЬ 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ БАВАРИЯ 22:00 БЕНФИКА _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 ЗАЛЬЦБУРГ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 ЯНГ БОЙЗ _:_ ИНТЕР

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