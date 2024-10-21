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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей третьего тура

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей третьего тура

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Associated Press

В 3-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" в Лондоне сыграет с "Арсеналом".

22-23 октября состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", во вторник, 22 октября, в Лондоне сразится с "Арсеналом".

В тот же день запланирован римейк финала прошлого розыгрыша ЛЧ: мадридский "Реал" будет принимать дортмундскую "Боруссию".

В главном поединке среды, 23 октября, "Барселона" на своем поле сойдется с мюнхенской "Баварией".

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Вторник, 22 октября
19:45 МИЛАН   _:_   БРЮГГЕ
19:45 МОНАКО   _:_   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   ШАХТЕР
22:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БОЛОНЬЯ
22:00 ЖИРОНА   _:_   СЛОВАН БРАТИСЛАВА
22:00 ПСЖ   _:_   ПСВ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БОРУССИЯ ДОРТМУНД
22:00 ШТУРМ   _:_   СПОРТИНГ
22:00 ЮВЕНТУС   _:_   ШТУТГАРТ
Среда, 23 октября
19:45 АТАЛАНТА   _:_   СЕЛТИК
19:45 БРЕСТ   _:_   БАЙЕР
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   ЛИЛЛЬ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   БАВАРИЯ
22:00 БЕНФИКА   _:_   ФЕЙЕНООРД
22:00 ЗАЛЬЦБУРГ   _:_   ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   СПАРТА ПРАГА
22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ЛИВЕРПУЛЬ
22:00 ЯНГ БОЙЗ   _:_   ИНТЕР

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