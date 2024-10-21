Лига чемпионов: расписание и результаты матчей третьего тура

В 3-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" в Лондоне сыграет с "Арсеналом".
22-23 октября состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", во вторник, 22 октября, в Лондоне сразится с "Арсеналом".
В тот же день запланирован римейк финала прошлого розыгрыша ЛЧ: мадридский "Реал" будет принимать дортмундскую "Боруссию".
В главном поединке среды, 23 октября, "Барселона" на своем поле сойдется с мюнхенской "Баварией".
В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Вторник, 22 октября
|19:45
|МИЛАН
|_:_
|БРЮГГЕ
|19:45
|МОНАКО
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|22:00
|ШТУРМ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ШТУТГАРТ
|Среда, 23 октября
|19:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|СЕЛТИК
|19:45
|БРЕСТ
|_:_
|БАЙЕР
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЛИЛЛЬ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|БЕНФИКА
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|22:00
|ЯНГ БОЙЗ
|_:_
|ИНТЕР
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