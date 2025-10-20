Лига чемпионов: расписание и результаты матчей третьего тура

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

21 и 22 октября состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не играет в основном этапе самого престижного евротурнира. Единственным представителем Украины в квалификации нынешней Лиги чемпионов было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора вылетели от кипрского "Пафоса".

В то же время свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Во вторник, 21 октября, "Олимпиакос" украинского форварда Романа Яремчука приедет в гости к "Барселоне".

В тот же день ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного сразится с "Байером", а "Бенфика" с двумя украинцами вратарем Анаталием Трубиным и полузащитником Георгием Судаковым встретится с "Ньюкаслом".

В среду, 22 октября, азербайджанский "Карабах" украинского полузащитника Алексея Кащука сойдется с "Атлетиком" Бильбао, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина померяется силами с "Ювентусом", а "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика примет "Аякс".

Расписание и результаты матчей 3-го тура Лиги чемпионов

Вторник, 21 октября

19:45 "Барселона" (Испания) – "Олимпиакос" (Греция)

19:45 "Кайрат" (Казахстан) – "Пафос" (Кипр)

22:00 "Арсенал" (Англия) – "Атлетико" Мадрид (Испания)

22:00 "Байер" (Германия) – ПСЖ (Франция)

22:00 "Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

22:00 "Копенгаген" (Дания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

22:00 "Ньюкасл" (Англия) – "Бенфика" (Португалия)

22:00 ПСВ (Нидерланды) – "Наполи" (Италия)

22:00 "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) – "Интер" (Италия)

Среда, 22 октября

19:45 "Атлетик" Бильбао (Испания) – "Карабах" (Азербайджан)

19:45 "Галатасарай" (Турция) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия)

22:00 "Аталанта" (Италия) – "Славия" Прага (Чехия)

22:00 "Бавария" (Германия) – "Брюгге" (Бельгия)

22:00 "Монако" (Франция) – "Тоттенхэм" (Англия)

22:00 "Реал" Мадрид (Испания) – "Ювентус" (Италия)

22:00 "Спортинг" (Португалия) – "Марсель" (Франция)

22:00 "Челси" (Англия) – "Аякс" (Нидерланды)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.