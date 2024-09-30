Лига чемпионов: расписание и результаты матчей второго тура

Во 2-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" встретится с "Аталантой".
1-2 октября будут сыграны матчи второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в среду, 2 октября, в немецком Гельзенкирхене проведет номинально домашний поединок с итальянской "Аталантой".
В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний (дома и в гостях). Финал турнира будет состоять из одного поединка.
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Вторник, 1 октября
|19:45
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|БРЕСТ
|19:45
|ШТУТГАРТ
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|БАЙЕР
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|22:00
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|СЕЛТИК
|22:00
|ИНТЕР
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|ПСВ
|_:_
|СПОРТИНГ
|22:00
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|Среда, 2 октября
|19:45
|ЖИРОНА
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|19:45
|ШАХТЕР
|_:_
|АТАЛАНТА
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|БЕНФИКА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|22:00
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|22:00
|ШТУРМ
|_:_
|БРЮГГЕ
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