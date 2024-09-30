Лига чемпионов: расписание и результаты матчей второго тура

Во 2-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" встретится с "Аталантой".

1-2 октября будут сыграны матчи второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в среду, 2 октября, в немецком Гельзенкирхене проведет номинально домашний поединок с итальянской "Аталантой".

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний (дома и в гостях). Финал турнира будет состоять из одного поединка.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Вторник, 1 октября 19:45 ЗАЛЬЦБУРГ _:_ БРЕСТ 19:45 ШТУТГАРТ _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 АРСЕНАЛ _:_ ПСЖ 22:00 БАЙЕР _:_ МИЛАН 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ ЯНГ БОЙЗ 22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ СЕЛТИК 22:00 ИНТЕР _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 ПСВ _:_ СПОРТИНГ 22:00 СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ МАНЧЕСТЕР СИТИ Среда, 2 октября 19:45 ЖИРОНА _:_ ФЕЙЕНООРД 19:45 ШАХТЕР _:_ АТАЛАНТА 22:00 АСТОН ВИЛЛА _:_ БАВАРИЯ 22:00 БЕНФИКА _:_ АТЛЕТИКО 22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ МОНАКО 22:00 ЛИВЕРПУЛЬ _:_ БОЛОНЬЯ 22:00 ЛИЛЛЬ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ЮВЕНТУС 22:00 ШТУРМ _:_ БРЮГГЕ

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