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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей второго тура

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей второго тура

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Associated Press

Во 2-м туре самого престижного еврокубка донецкий "Шахтер" встретится с "Аталантой".

1-2 октября будут сыграны матчи второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины в самом престижном евротурнире, донецкий "Шахтер", в среду, 2 октября, в немецком Гельзенкирхене проведет номинально домашний поединок с итальянской "Аталантой".

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

По итогам этапа лиги восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний (дома и в гостях). Финал турнира будет состоять из одного поединка.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Вторник, 1 октября
19:45 ЗАЛЬЦБУРГ   _:_   БРЕСТ
19:45 ШТУТГАРТ   _:_   СПАРТА ПРАГА
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   ПСЖ
22:00 БАЙЕР   _:_   МИЛАН
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЯНГ БОЙЗ
22:00 БОРУССИЯ ДОРТМУНД   _:_   СЕЛТИК
22:00 ИНТЕР   _:_   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 ПСВ   _:_   СПОРТИНГ
22:00 СЛОВАН БРАТИСЛАВА   _:_   МАНЧЕСТЕР СИТИ
Среда, 2 октября
19:45 ЖИРОНА   _:_   ФЕЙЕНООРД
19:45 ШАХТЕР   _:_   АТАЛАНТА
22:00 АСТОН ВИЛЛА   _:_   БАВАРИЯ
22:00 БЕНФИКА   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 ДИНАМО ЗАГРЕБ   _:_   МОНАКО
22:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   БОЛОНЬЯ
22:00 ЛИЛЛЬ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   ЮВЕНТУС
22:00 ШТУРМ   _:_   БРЮГГЕ

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