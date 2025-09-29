Лига чемпионов: расписание и результаты матчей второго тура

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

30 сентября и 1 октября состоятся матчи второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не играет в основном этапе самого престижного евротурнира. Единственным представителем Украины в квалификации нынешней Лиги чемпионов было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора вылетели от кипрского "Пафоса".

В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Во вторник, 30 сентября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сразится с казахстанским "Кайратом", который является абсолютным дебютантом основного этапа ЛЧ.

В тот же день португальская "Бенфика" с двумя украинцами – вратарем Анатолием Трубиным и полузащитником Георгием Судаковым – будет противостоять английскому "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика.

В среду, 1 октября, азербайджанский "Карабах" украинского полузащитника Алексея Кащука примет датский "Копенгаген", а греческий "Олимпиакос" украинского форварда Романа Яремчука сойдется с лондонским "Арсеналом", который отправил украинца Александра Зинченко в аренду в английский "Ноттингем Форест".

В центральном поединке игрового дня "Барселона" будет принимать французский ПСЖ, цвета которого защищает украинский защитник Илья Забарный.

Расписание и результаты матчей 2-го тура Лиги чемпионов

Вторник, 30 сентября

19:45 "Аталанта" (Италия) – "Брюгге" (Бельгия)

19:45 "Кайрат" (Казахстан) – "Реал" Мадрид (Испания)

22:00 "Атлетико" Мадрид (Испания) – "Айнтрахт" (Германия)

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Тоттенхэм" (Англия)

22:00 "Галатасарай" (Турция) – "Ливерпуль" (Англия)

22:00 "Интер" (Италия) – "Славия" Прага (Чехия)

22:00 "Марсель" (Франция) – "Аякс" (Нидерланды)

22:00 "Пафос" (Кипр) – "Бавария" (Германия)

22:00 "Челси" (Англия) – "Бенфика" (Португалия)

Среда, 1 октября

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Дания)

19:45 "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) – "Ньюкасл" (Англия)

22:00 "Арсенал" (Англия) – "Олимпиакос" (Греция)

22:00 "Байер" (Германия) – ПСВ (Нидерланды)

22:00 "Барселона" (Испания) – ПСЖ (Франция)

22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Атлетик" Бильбао (Испания)

22:00 "Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия)

22:00 "Монако" (Франция) – "Манчестер Сити" (Англия)

22:00 "Наполи" (Италия) – "Спортинг" (Португалия)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.