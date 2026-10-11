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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей второго тура

Смотрите календарь и результаты всех поединков второго тура раунда самого престижного еврокубка.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

13 и 14 октября состоятся матчи второго тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Украину в самом престижном еврокубке представляет действующий чемпион УПЛ — донецкий "Шахтер", который напрямую попал в основной этап турнира.

Подопечные Арды Турана начали еврокубковый сезон выездной ничьей (1:1) с нидерландским ПСВ.

Во втором туре Лиги чемпионов "горняки" в среду, 14 октября, в номинальном домашнем поединке на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне сыграют против чемпиона Греции — афинского АЕКа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" — АЕК.

Расписание и результаты матчей 2-го тура Лиги чемпионов

Вторник, 13 октября

19:45 "Ланс" (Франция) — "Спортинг" (Португалия)

19:45 "Сабах" (Азербайджан) — "Славия" (Чехия)

22:00 "Арсенал" (Англия) — "Лилль" (Франция)

22:00 "Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

22:00 "Викинг" (Норвегия) — "Бавария" (Германия)

22:00 "Вильярреал" (Испания) — "Наполи" (Италия)

22:00 "Галатасарай" (Турция) — "Барселона" (Испания)

22:00 "Интер" (Италия) — "Брюгге" (Бельгия)

22:00 "Лейпциг" (Германия) — ПСВ (Нидерланды)

Среда, 14 октября

19:45 ЛАСК (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия)

19:45 "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Комо" (Италия)

22:00 "Астон Вилла" (Англия) — "Фенербахче" (Турция)

22:00 "Бетис" (Испания) — "Порту" (Португалия)

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Боруссия" Дортмунд (Германия)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция)

22:00 "Рома" (Италия) — "Реал" Мадрид (Испания)

22:00 "Слован" Братислава (Словакия) — "Штутгарт" (Германия)

22:00 "Шахтер" (Украина) — АЕК Афины (Греция)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

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