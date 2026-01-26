Лига чемпионов: расписание и результаты матчей заключительного тура

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

В среду, 28 января, состоятся матчи заключительного, восьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Впервые за 20 лет ни одна украинская команда не играет в основном этапе самого престижного евротурнира. Единственным представителем Украины в квалификации нынешней Лиги чемпионов было киевское "Динамо", но "бело-синие" в третьем раунде отбора вылетели от кипрского "Пафоса".

В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. "Олимпиакос" украинского форварда Романа Яремчука сыграет с "Аяксом", "Бенфика" украинского вратаря Анаталия Трубина и украинского полузащитника Георгия Судакова примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, "Карабах" украинского полузащитника Алексея Кащука сойдется с "Ливерпулем", "Челси" без отстраненного из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Наполи", а ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного встретится с "Ньюкаслом".

Расписание и результаты матчей 8-го тура Лиги чемпионов

Среда, 28 января

22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Тоттенхэм" (Англия)

22:00 "Арсенал" (Англия) – "Кайрат" (Казахстан)

22:00 "Атлетик" Бильбао (Испания) – "Спортинг" (Португалия)

22:00 "Атлетико" Мадрид (Испания) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

22:00 "Аякс" (Нидерланды) – "Олимпиакос" (Греция)

22:00 "Байер" (Германия) – "Вильярреал" (Испания)

22:00 "Барселона" (Испания) – "Копенгаген" (Дания)

22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Реал" Мадрид (Испания)

22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Интер" (Италия)

22:00 "Брюгге" (Бельгия) – "Марсель" (Франция)

22:00 "Ливерпуль" (Англия) – "Карабах" (Азербайджан)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) – "Галатасарай" (Турция)

22:00 "Монако" (Франция) – "Ювентус" (Италия)

22:00 "Наполи" (Италия) – "Челси" (Англия)

22:00 "Пафос" (Кипр) – "Славия" Прага (Чехия)

22:00 ПСВ (Нидерланды) – "Бавария" (Германия)

22:00 ПСЖ (Франция) – "Ньюкасл" (Англия)

22:00 "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) – "Аталанта" (Италия)

Формат Лиги чемпионов

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.