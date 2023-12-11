Лига чемпионов: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

"Шахтер" сразится с "Порту" за выход в плей-офф самого престижного еврокубка.

12 – 13 декабря состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

В среду донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против португальского "Порту". Чемпион Украины уже обеспечил себе еврокубковую весну (как минимум плей-офф Лиги Европы), а в случае победы над "драконами" получит путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Порту" – "Шахтер". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

В другом матче шестого тура этой группы "Барселона", которая досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов, приедет в гости к бельгийскому "Антверпену", потерявшему шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

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Во вторник будут сыграны поединки с участием украинских футболистов, выступающих за европейские клубы. "Арсенал" Александра Зинченко сразится с нидерландским ПСВ, "Бенфика" Анатолия Трубина сыграет против австрийского "Зальцбурга", а мадридский "Реал" Андрея Лунина встретится с берлинским "Унионом".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится в понедельник, 18 декабря.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 12 декабря 19:45 Группа B ЛАНС _:_ СЕВИЛЬЯ 19:45 Группа B ПСВ _:_ АРСЕНАЛ 22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ БАВАРИЯ 22:00 Группа A КОПЕНГАГЕН _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 Группа C НАПОЛИ _:_ БРАГА 22:00 Группа C УНИОН _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:00 Группа D ИНТЕР _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 Группа D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ БЕНФИКА Среда, 13 декабря 19:45 Группа G РБ ЛЕЙПЦИГ _:_ ЯНГ БОЙЗ 19:45 Группа G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 22:00 Группа E АТЛЕТИКО _:_ ЛАЦИО 22:00 Группа E СЕЛТИК _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 Группа F БОРУССИЯ ДОРТМУНД _:_ ПСЖ 22:00 Группа F НЬЮКАСЛ _:_ МИЛАН 22:00 Группа H ПОРТУ _:_ ШАХТЕР 22:00 Группа H АНТВЕРПЕН _:_ БАРСЕЛОНА

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