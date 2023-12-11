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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Лига чемпионов / Фото: Associated Press

"Шахтер" сразится с "Порту" за выход в плей-офф самого престижного еврокубка.

12 – 13 декабря состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

В среду донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против португальского "Порту". Чемпион Украины уже обеспечил себе еврокубковую весну (как минимум плей-офф Лиги Европы), а в случае победы над "драконами" получит путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Порту" – "Шахтер". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

В другом матче шестого тура этой группы "Барселона", которая досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов, приедет в гости к бельгийскому "Антверпену", потерявшему шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

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Во вторник будут сыграны поединки с участием украинских футболистов, выступающих за европейские клубы. "Арсенал" Александра Зинченко сразится с нидерландским ПСВ, "Бенфика" Анатолия Трубина сыграет против австрийского "Зальцбурга", а мадридский "Реал" Андрея Лунина встретится с берлинским "Унионом".

  • В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
  • Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится в понедельник, 18 декабря.
  • Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 12 декабря
19:45 Группа B ЛАНС Ланс _:_ Емблема ФК «Севілья» СЕВИЛЬЯ
19:45 Группа B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
22:00 Группа A МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ Емблема ФК «Баварія» БАВАРИЯ
22:00 Группа A КОПЕНГАГЕН _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Группа C НАПОЛИ _:_ Брага БРАГА
22:00 Группа C УНИОН Уніон Берлін _:_ Емблема ФК «Реал Мадрид» РЕАЛ МАДРИД
22:00 Группа D ИНТЕР Інтер Мілан _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 Группа D ЗАЛЬЦБУРГ _:_ Бенфіка БЕНФИКА
Среда, 13 декабря
19:45 Группа G РБ ЛЕЙПЦИГ Емблема ФК «РБ Лейпциг» _:_ Янг Бойз ЯНГ БОЙЗ
19:45 Группа G ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Емблема ФК «Манчестер Сіті» МАНЧЕСТЕР СІТІ
22:00 Группа E АТЛЕТИКО _:_ Лаціо ЛАЦИО
22:00 Группа E СЕЛТИК _:_ Феєноорд ФЕЙЕНООРД
22:00 Группа F БОРУССИЯ ДОРТМУНД Емблема ФК «Боруссія Дортмунд» _:_ Емблема ФК «ПСЖ Париж» ПСЖ
22:00 Группа F НЬЮКАСЛ Ньюкасл _:_ Мілан МИЛАН
22:00 Группа H ПОРТУ Порту _:_ Емблема ФК «Шахтар Донецьк» ШАХТЕР
22:00 Группа H АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Емблема ФК «Барселона» БАРСЕЛОНА

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