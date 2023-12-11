Лига чемпионов: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

"Шахтер" сразится с "Порту" за выход в плей-офф самого престижного еврокубка.
12 – 13 декабря состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
В среду донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против португальского "Порту". Чемпион Украины уже обеспечил себе еврокубковую весну (как минимум плей-офф Лиги Европы), а в случае победы над "драконами" получит путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Порту" – "Шахтер". Начало – в 22:00 по киевскому времени.
В другом матче шестого тура этой группы "Барселона", которая досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов, приедет в гости к бельгийскому "Антверпену", потерявшему шансы на продолжение борьбы в еврокубках.
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Во вторник будут сыграны поединки с участием украинских футболистов, выступающих за европейские клубы. "Арсенал" Александра Зинченко сразится с нидерландским ПСВ, "Бенфика" Анатолия Трубина сыграет против австрийского "Зальцбурга", а мадридский "Реал" Андрея Лунина встретится с берлинским "Унионом".
- В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.
- Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится в понедельник, 18 декабря.
- Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года на лондонском стадионе "Уэмбли".
|ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 12 декабря
|19:45
|Группа B
|ЛАНС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:45
|Группа B
|ПСВ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|22:00
|Группа A
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БАВАРИЯ
|22:00
|Группа A
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|Группа C
|НАПОЛИ
|_:_
|БРАГА
|22:00
|Группа C
|УНИОН
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|Группа D
|ИНТЕР
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|Группа D
|ЗАЛЬЦБУРГ
|_:_
|БЕНФИКА
|Среда, 13 декабря
|19:45
|Группа G
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|ЯНГ БОЙЗ
|19:45
|Группа G
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|22:00
|Группа E
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЛАЦИО
|22:00
|Группа E
|СЕЛТИК
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|Группа F
|БОРУССИЯ ДОРТМУНД
|_:_
|ПСЖ
|22:00
|Группа F
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МИЛАН
|22:00
|Группа H
|ПОРТУ
|_:_
|ШАХТЕР
|22:00
|Группа H
|АНТВЕРПЕН
|_:_
|БАРСЕЛОНА
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