Лига чемпионов: расписание и результаты стыковых матчей

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

17/18 и 24/25 февраля состоятся матчи стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Участие в них примут клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда Лиги чемпионов. Это "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия).

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.

Расписание и результаты стыковых матчей Лиги чемпионов

Первые матчи

Вторник, 17 февраля

19:45 "Галатасарай" (Турция) – "Ювентус" (Италия)

22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Реал" Мадрид (Испания)

22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Аталанта" (Италия)

22:00 "Монако" (Франция) – ПСЖ (Франция)

Среда, 18 февраля

19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Ньюкасл" (Англия)

22:00 "Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" Мадрид (Испания)

22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Интер" (Италия)

22:00 "Олимпиакос" (Греция) – "Байер" (Германия)

Ответные матчи

Вторник, 24 февраля

19:45 "Атлетико" Мадрид (Испания) – "Брюгге" (Бельгия)

22:00 "Байер" (Германия) – "Олимпиакос" (Греция)

22:00 "Интер" (Италия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

22:00 "Ньюкасл" (Англия) – "Карабах" (Азербайджан)

Среда, 25 февраля

19:45 "Аталанта" (Италия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)

22:00 ПСЖ (Франция) – "Монако" (Франция)

22:00 "Реал" Мадрид (Испания) – "Бенфика" (Португалия)

22:00 "Ювентус" (Италия) – "Галатасарай" (Турция)

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.