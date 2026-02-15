- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 2 мин
Лига чемпионов: расписание и результаты стыковых матчей
Смотрите календарь и результаты всех поединков раунда плей-офф самого престижного еврокубка.
17/18 и 24/25 февраля состоятся матчи стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Участие в них примут клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда Лиги чемпионов. Это "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия).
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.
Расписание и результаты стыковых матчей Лиги чемпионов
Первые матчи
Вторник, 17 февраля
19:45 "Галатасарай" (Турция) – "Ювентус" (Италия)
22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Реал" Мадрид (Испания)
22:00 "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Аталанта" (Италия)
22:00 "Монако" (Франция) – ПСЖ (Франция)
Среда, 18 февраля
19:45 "Карабах" (Азербайджан) – "Ньюкасл" (Англия)
22:00 "Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" Мадрид (Испания)
22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Интер" (Италия)
22:00 "Олимпиакос" (Греция) – "Байер" (Германия)
Ответные матчи
Вторник, 24 февраля
19:45 "Атлетико" Мадрид (Испания) – "Брюгге" (Бельгия)
22:00 "Байер" (Германия) – "Олимпиакос" (Греция)
22:00 "Интер" (Италия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)
22:00 "Ньюкасл" (Англия) – "Карабах" (Азербайджан)
Среда, 25 февраля
19:45 "Аталанта" (Италия) – "Боруссия" Дортмунд (Германия)
22:00 ПСЖ (Франция) – "Монако" (Франция)
22:00 "Реал" Мадрид (Испания) – "Бенфика" (Португалия)
22:00 "Ювентус" (Италия) – "Галатасарай" (Турция)
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.