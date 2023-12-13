Лига чемпионов: "Реал" без Лунина выцарапал победу над "Унионом", "Наполи" пробился в плей-офф (видео)

В матчах заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина одержал выездную победу берлинским "Унионом" (2:3), а итальянский "Наполи" дома обыграл португальскую "Брагу" (2:0).

"Королевский клуб" подходил к поединку в Германии с гарантированным первым местом в группе и путевкой в плей-офф главного евротурнира. Впрочем, команда Карло Анселотти не пренебрегла результатом и одержала шестую победу подряд на групповом этапе нынешней ЛЧ.

В конце первого тайма "сливочные" заработали пенальти, но Лука Модрич с 11-метровой отметки не сумел переиграть вратаря берлинской команды. "Унион" мгновенно ответил и ушел на перерыв в роли лидера благодаря голу Кевина Фолланда.

Однако во втором тайме мадридцы доказали свой класс. Дубль оформил Хоселу, отличившись на 61-й и 72-й минутах.

На 85-й минуте Алекс Крал сравнял счет и подарил представителю чемпионата Германии надежду на победу и третье место в группе, которая бы вывела клуб в плей-офф Лиги Европы.

Однако этого не произошло. На 89-й минуте Дани Себальос вырвал для "Реала" победу, а голевую передачу записал в свой актив Джуд Беллингем.

Отметим, что Лунин провел весь поединок на скамейке запасных. Ворота "сливочных" защищал Кепа Аррисабалага, который вернулся после травмы.

Обзор матча "Унион" – "Реал" Мадрид

В параллельном матче этого квартета "Брага" должна была побеждать "Наполи" с разницей минимум в 2 мяча, чтобы занять второе место и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Но "партенопейцы" достаточно уверенно победили своего португальского оппонента. На 9-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник "Браги" Сердар Саатчи. А на 33-й минуте окончательный счет в этой встрече установил Виктор Осимхен.

Обзор матча "Наполи" – "Брага"

"Реал" с 18 очками легко выиграл квартет С. "Наполи" (10 баллов) вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. "Брага" (4 пункта) отправляется в стыковые матчи Лиги Европы, а "Унион" (2 очка) вылетел из еврокубков.

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