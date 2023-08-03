Лига чемпионов: результаты всех матчей 2-го квалификационного раунда

1 – 2 августа состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

По их итогам стали известны все пары третьего отборочного раунда главного еврокубка.

К сожалению, серебряный призер украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" не смог пробиться в следующую стадию турнира. Днепровский клуб по сумме двух встреч уступил греческому "Панатинаикосу" (3:5) и вылетел из Лиги чемпионов.

Теперь днепряне попытаются добраться до группового этапа Лиги Европы. В 3-м раунде отбора Лиги Европы команда Александра Кучера сразится с чешской "Славией". Матчи запланированы на 10 и 17 августа.

Результаты матчей 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Вторник, 1 августа

"Панатинаикос" (Греция) – "Днепр-1" (Украина) – 2:2 (первая игра – 3:1)

БАТЭ (Беларусь) – "Арис" Лимассол (Кипр) – 3:5 (первая игра – 2:6)

"Олимпия" Любляна (Словения) – "Лудогорец" (Болгария) – 2:1 (первая игра – 1:1)

"Слован" Братислава (Словакия) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – 2:2 (первая игра – 1:0)

Среда, 2 августа

"Астана" (Казахстан) – "Динамо" Загреб (Хорватия) – 0:2 (первая игра – 0:4)

"Карабах (Азербайджан) – "Ракув" (Польша) – 1:1 (первая игра – 2:3)

"Генк" (Бельгия) – "Серветт" (Швейцария) – 2:2 (пен. 1:4) (первая игра – 1:1)

"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Шериф" (Молдова) – 4:1 (д.в.) (первая игра – 0:1)

"Мольде" (Норвегия) – ХИК (Финляндия) – 2:0 (первая игра – 0:1)

"Хекен" (Швеция) – "Клаксвик" (Фарерские острова) – 3:3 (пен. 3:4) (первая игра – 0:0)

"Копенгаген" (Дания) – "Брейдаблик" (Исландия) – 6:3 (первая игра – 2:0)

"Галатасарай" (Турция) – "Жальгирис" (Литва) – 1:0 (первая игра – 2:2)

Пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Путь чемпионов

"Ракув" (Польша) – "Арис" Лимассол (Кипр)

"Слован" Братислава (Словакия) – "Маккаби" Хайфа (Израиль)

АЕК (Греция) – "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Олимпия" Любляна (Словения) – "Галатасарай" (Турция)

"Копенгаген" (Дания) – "Спарта" Прага (Чехия)

"Клаксвик" (Фарерские острова) – "Мольде" (Норвегия)

Путь представителей лиг

"Брага" (Португалия) – "Бачка-Топола" (Сербия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Серветт" (Швейцария)

"Панатинкаикос" (Греция) – "Марсель" (Франция)

ПСВ (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия)

Первые матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 8/9 августа, а ответные поединки – 15 августа. Жеребьевка раунда плей-офф квалификации запланирована на 7 августа.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 клуба, 26 из них автоматически вышли в групповой раунд. Еще шесть путевок в основной раунд самого престижного евротурнира разыгрываются в квалификации.

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