Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Основной раунд самого престижного еврокубка стартует 14 сентября.
В четверг, 26 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.
В жеребьевке приняли участие 32 клуба - к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.
Своих соперников на групповой стадии главного клубного турнира Европы узнали киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
|группа A
|группа B
|Манчестер Сити (Англия)
|Атлетико (Испания)
|ПСЖ (Франция)
|Ливерпуль (Англия)
|РБ Лейпциг (Германия)
|Порту (Португалия)
|Брюгге (Бельгия)
|Милан (Италия)
|группа C
|группа D
|Спортинг (Португалия)
|Интер (Италия)
|Боруссия Дортмунд (Германия)
|Реал (Испания)
|Аякс (Нидерланды)
|Шахтер (Украина)
|Бешикташ (Турция)
|Шериф (Молдова)
|группа E
|группа F
|Бавария (Германия)
|Вильярреал (Испания)
|Барселона (Испания)
|Манчестер Юнайтед (Англия)
|Бенфика (Португалия)
|Аталанта (Италия)
|Динамо Киев (Украина)
|Янг Бойз (Швейцария)
|группа G
|группа H
|Лилль (Франция)
|Челси (Англия)
|Севилья (Испания)
|Ювентус (Италия)
|Зальцбург (Австрия)
|Зенит (Россия)
|Вольфсбург (Германия)
|Мальме (Швеция)
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Групповой этап: 14/15 и 28/29 сентября, 19/20 октября, 2/3 и 23/24 ноября, 7/8 декабря 2021
Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря 2021
1/8 финала: 15/16 и 22/23 февраля, 8/9 и 15/16 марта 2022
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 18 марта 2022
1/4 финала 5/6 и 12/13 апреля 2022
1/2 финала: 26/27 и 3/4 мая 2022
Финал: 28 мая 2022 (Санкт-Петербург, Россия)