Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Основной раунд самого престижного еврокубка стартует 14 сентября.

В четверг, 26 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В жеребьевке приняли участие 32 клуба - к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.

Своих соперников на групповой стадии главного клубного турнира Европы узнали киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

группа A группа B Манчестер Сити (Англия) Атлетико (Испания) ПСЖ (Франция) Ливерпуль (Англия) РБ Лейпциг (Германия) Порту (Португалия) Брюгге (Бельгия) Милан (Италия) группа C группа D Спортинг (Португалия) Интер (Италия) Боруссия Дортмунд (Германия) Реал (Испания) Аякс (Нидерланды) Шахтер (Украина) Бешикташ (Турция) Шериф (Молдова) группа E группа F Бавария (Германия) Вильярреал (Испания) Барселона (Испания) Манчестер Юнайтед (Англия) Бенфика (Португалия) Аталанта (Италия) Динамо Киев (Украина) Янг Бойз (Швейцария) группа G группа H Лилль (Франция) Челси (Англия) Севилья (Испания) Ювентус (Италия) Зальцбург (Австрия) Зенит (Россия) Вольфсбург (Германия) Мальме (Швеция)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2021/22 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Групповой этап: 14/15 и 28/29 сентября, 19/20 октября, 2/3 и 23/24 ноября, 7/8 декабря 2021

Жеребьевка 1/8 финала: 13 декабря 2021

1/8 финала: 15/16 и 22/23 февраля, 8/9 и 15/16 марта 2022

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 18 марта 2022

1/4 финала 5/6 и 12/13 апреля 2022

1/2 финала: 26/27 и 3/4 мая 2022

Финал: 28 мая 2022 (Санкт-Петербург, Россия)

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