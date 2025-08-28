Лига чемпионов: результаты жеребьевки основного этапа

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

В четверг, 28 августа, в Монако состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Участие в ней приняли 36 клубов, которые согласно рейтингу УЕФА перед процедурой жеребьевки были разделены на 4 корзины по 9 команд.

Как и в прошлом сезоне, когда впервые был применен новый формат ЛЧ, жеребьевка основного этапа турнира производилась с помощью автоматизированной компьютерной системы.

Каждая команда узнала имена восьми разных соперников, с которыми сыграет в основном раунде Лиги чемпионов – четыре матча дома и столько же на выезде.

В этом сезоне впервые за 20 лет ни одна украинская команда не сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. Единственным представителем Украины в квалификации самого престижного евротурнира было киевское "Динамо", но подопечные Александра Шовковского в третьем раунде отбора уступили кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2).

Результаты жеребьевки основной стадии Лиги чемпионов

Корзина 1

ПСЖ (Франция): Бавария (дома), Барселона (в гостях), Аталанта (дома), Байер (в гостях), Тоттенхэм (дома), Спортинг (в гостях), Ньюкасл (дома), Атлетик (в гостях).

Реал Мадрид (Испания): Манчестер Сити (дома), Ливерпуль (в гостях), Ювентус (дома), Бенфика (в гостях), Марсель (дома), Олимпиакос (в гостях), Монако (дома), Кайрат (в гостях).

Манчестер Сити (Англия): Боруссия Дортмунд (дома), Реал Мадрид (в гостях), Байер (дома), Вильярреал (в гостях), Наполи (дома), Буде-Глимт (в гостях), Галатасарай (дома), Монако (в гостях).

Бавария (Германия): Челси (дома), ПСЖ (в гостях), Брюгге (дома), Арсенал (в гостях), Спортинг (дома), ПСВ (в гостях), Юнион (дома), Пафос (в гостях).

Ливерпуль (Англия): Реал Мадрид (дома), Интер (в гостях), Атлетико (дома), Айнтрахт (в гостях), ПСВ (дома), Марсель (в гостях), Карабах (дома), Галатасарай (в гостях).

Интер (Италия): Ливерпуль (дома), Боруссия Дортмунд (в гостях), Арсенал (дома), Атлетико (в гостях), Славия (дома), Аякс (в гостях), Кайрат (дома), Юнион (в гостях).

Челси (Англия): Барселона (дома), Бавария (в гостях), Бенфика (дома), Аталанта (в гостях), Аякс (дома), Наполи (в гостях), Пафос (дома), Карабах (в гостях).

Боруссия Дортмунд (Германия): Интер (дома), Манчестер Сити (в гостях), Вильярреал (дома), Ювентус (в гостях), Буде-Глимт (дома), Тоттенхэм (в гостях), Атлетик (дома), Копенгаген (в гостях).

Барселона (Испания): ПСЖ (дома), Челси (в гостях), Айнтрахт (дома), Брюгге (в гостях), Олимпиакос (дома), Славия (в гостях), Копенгаген (дома), Ньюкасл (в гостях).

Корзина 2

Арсенал (Англия): Бавария (дома), Интер (в гостях), Атлетико (дома), Брюгге (в гостях), Олимпиакос (дома), Славия (в гостях), Кайрат (дома), Атлетик (в гостях).

Байер (Германия): ПСЖ (дома), Манчестер Сити (в гостях), Вильярреал (дома), Бенфика (в гостях), ПСВ (дома), Олимпиакос (в гостях), Ньюкасл (дома), Копенгаген (в гостях).

Атлетико (Испания): Интер (дома), Ливерпуль (в гостях), Айнтрахт (дома), Арсенал (в гостях), Буде-Глимт (дома), ПСВ (в гостях), Юнион (дома), Галатасарай (в гостях).

Бенфика (Португалия): Реал Мадрид (дома), Челси (в гостях), Байер (дома), Ювентус (в гостях), Наполи (дома), Аякс (в гостях), Карабах (дома), Ньюкасл (в гостях).

Аталанта (Италия): Челси (дома), ПСЖ (в гостях), Брюгге (дома), Айнтрахт (в гостях), Славия (дома), Марсель (в гостях), Атлетик (дома), Юнион (в гостях).

Вильярреал (Испания): Манчестер Сити (дома), Боруссия Дортмунд (в гостях), Ювентус (дома), Байер (в гостях), Аякс (дома), Тоттенхэм (в гостях), Копенгаген (дома), Пафос (в гостях).

Ювентус (Италия): Боруссия Дортмунд (дома), Реал Мадрид (в гостях), Бенфика (дома), Вильярреал (в гостях), Спортинг (дома), Буде-Глимт (в гостях), Пафос (дома), Монако (в гостях).

Айнтрахт (Германия): Ливерпуль (дома), Барселона (в гостях), Аталанта (дома), Атлетико (в гостях), Тоттенхэм (дома), Наполи (в гостях), Галатасарай (дома), Карабах (в гостях).

Брюгге (Бельгия): Барселона (дома), Бавария (в гостях), Арсенал (дома), Аталанта (в гостях), Марсель (дома), Спортинг (в гостях), Монако (дома), Кайрат (в гостях).

Корзина 3

Тоттенхэм (Англия): Боруссия Дортмунд (дома), ПСЖ (в гостях), Вильярреал (дома), Айнтрахт (в гостях), Славия (дома), Буде-Глимт (в гостях), Копенгаген (дома), Монако (в гостях).

ПСВ (Нидерланды): Бавария (дома), Ливерпуль (в гостях), Атлетико (дома), Байер (в гостях), Наполи (дома), Олимпиакос (в гостях), Юнион (дома), Ньюкасл (в гостях).

Аякс (Нидерланды): Интер (дома), Челси (в гостях), Бенфика (дома), Вильярреал (в гостях), Олимпиакос (дома), Марсель (в гостях), Галатасарай (дома), Карабах (в гостях).

Наполи (Италия): Челси (дома), Манчестер Сити (в гостях), Айнтрахт (дома), Бенфика (в гостях), Спортинг (дома), ПСВ (в гостях), Карабах (дома), Копенгаген (в гостях).

Спортинг (Португалия): ПСЖ (дома), Бавария (в гостях), Брюгге (дома), Ювентус (в гостях), Марсель (дома), Наполи (в гостях), Кайрат (дома), Атлетик (в гостях).

Олимпиакос (Греция): Реал Мадрид (дома), Барселона (в гостях), Байер (дома), Арсенал (в гостях), ПСВ (дома), Аякс (в гостях), Пафос (дома), Кайрат (в гостях).

Славия (Чехия): Барселона (дома), Интер (в гостях), Арсенал (дома), Аталанта (в гостях), Буде-Глимт (дома), Тоттенхэм (в гостях), Атлетик (дома), Пафос (в гостях).

Буде-Глимт (Норвегия): Манчестер Сити (дома), Боруссия Дортмунд (в гостях), Ювентус (дома), Атлетико (в гостях), Тоттенхэм (дома), Славия (в гостях), Монако (дома), Галатасарай (в гостях).

Марсель (Франция): Ливерпуль (дома), Реал Мадрид (в гостях), Аталанта (дома), Брюгге (в гостях), Аякс (дома), Спортинг (в гостях), Ньюкасл (дома), Юнион (в гостях).

Корзина 4

Копенгаген (Дания): Боруссия Дортмунд (дома), Бавария (в гостях), Байер (дома), Вильярреал (в гостях), Наполи (дома), Тоттенхэм (в гостях), Кайрат (дома), Карабах (в гостях).

Монако (Франция): Манчестер Сити (дома), Реал Мадрид (в гостях), Ювентус (дома), Брюгге (в гостях), Тоттенхэм (дома), Буде-Глимт (в гостях), Галатасарай (дома), Пафос (в гостях).

Галатасарай (Турция): Ливерпуль (дома), Манчестер Сити (в гостях), Атлетико (дома), Айнтрахт (в гостях), Буде-Глимт (дома), Аякс (в гостях), Юнион (дома), Монако (в гостях).

Юнион (Бельгия): Интер (дома), Бавария (в гостях), Аталанта (дома), Атлетико (в гостях), Марсель (дома), ПСВ (в гостях), Ньюкасл (дома), Галатасарай (в гостях).

Карабах (Азербайджан): Челси (дома), Ливерпуль (в гостях), Айнтрахт (дома), Бенфика (в гостях), Аякс (дома), Наполи (в гостях), Копенгаген (дома), Атлетик (в гостях).

Атлетик Бильбао (Испания): ПСЖ (дома), Боруссия Дортмунд (в гостях), Арсенал (дома), Аталанта (в гостях), Спортинг (дома), Славия (в гостях), Карабах (дома), Ньюкасл (в гостях).

Ньюкасл (Англия): Барселона (дома), ПСЖ (в гостях), Бенфика (дома), Байер (в гостях), ПСВ (дома), Марсель (в гостях), Атлетик (дома), Юнион (в гостях);

Пафос (Кипр): Бавария (дома), Челси (в гостях), Вильярреал (дома), Ювентус (в гостях), Славия (дома), Олимпиакос (в гостях), Монако (дома), Кайрат (в гостях).

Кайрат (Казахстан): Рела Мадрид (дома), Интер (в гостях), Брюгге (дома), Арсенал (в гостях), Олимпиакос (дома), Спортинг (в гостях), Пафос (дома), Копенгаген (в гостях).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Календарь туров основной стадии Лиги чемпионов

1-й тур: 16-18 сентября 2025 года

2-й тур: 30 сентября – 1 октября 2025 года

3-й тур: 21-22 октября 2025 года

4-й тур: 4-5 ноября 2025 года

5-й тур: 25-26 ноября 2025 года

6-й тур: 9-10 декабря 2025 года

7-й тур: 20-21 января 2026 года

8-й тур: 28 января 2026 года

С 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 30 мая 2026 года в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.