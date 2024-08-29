Лига чемпионов: результаты жеребьевки основной стадии

В новом формате турнира каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

В четверг, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Участие в ней приняли 36 клубов, своих соперников узнал и единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер". Согласно новому формату турнира, жеребьевка производилась с помощью автоматизированной компьютерной системы.

Каждая команда в основном раунде Лиги чемпионов проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Перед жеребьевкой все команды были поделены на корзины, согласно их коэффициентам УЕФА.

"Шахтер" попал во вторую корзину. Все участники Лиги чемпионов получили по 2 соперника из 4 разных корзин. Календарь матчей будет опубликован в субботу, 31 августа.

Результаты жеребьевки основной стадии Лиги чемпионов-2024/25

Корзина №1

Манчестер Сити: Интер, ПСЖ, Брюгге, Ювентус, Фейеноорд, Спортинг, Спарта, Слован.

Интер: РБ Лейпциг, Манчестер Сити, Арсенал, Байер, Црвена Звезда, Янг Бойз, Монако, Спарта

Бавария: ПСЖ, Барселона, Бенфика, Шахтер, Динамо Загреб, Фейенорд, Слован, Астон Вилла

РБ Лейпциг: Ливерпуль, Интер, Ювентус, Атлетико, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм

Боруссия Дортмунд: Барселона, Реал, Шахтер, Брюгге, Селтик, Динамо Загреб, Штурм, Болонья

Барселона: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Бенфика, Янг Бойз, Црвена Звезда, Брест, Монако

Реал: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Милан, Аталанта, Зальцбург, Лилль, Штутгарт, Брест

Ливерпуль: Реал, РБ Лейпциг, Байер, Милан, Лилль, ПСВ, Болонья, Жирона

ПСЖ: Манчестер Сити, Бавария, Атлетико, Арсенал, ПСВ, Зальцбург, Жирона, Штутгарт.

Корзина №2

Атлетико: РБ Лейпциг, ПСЖ, Байер, Бенфика, Лилль, Зальцбург, Слован, Спарта

Аталанта: Реал, Барселона, Арсенал, Шахтер, Селтик, Янг Бойз, Штурм, Штутгарт

Брюгге: Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Ювентус, Милан, Спортинг, Селтик, Астон Вилла, Штурм

Байер: Интер, Ливерпуль, Милан, Атлетико, Зальцбург, Фейенорд, Спарта, Брест

Арсенал: ПСЖ, Интер, Шахтер, Аталанта, Динамо Загреб, Спортинг, Монако, Жирона

Бенфика: Барселона, Бавария, Атлетико, Ювентус, Фейенорд, Црвена Звезда, Болонья, Монако

Милан: Ливерпуль, Реал, Брюгге, Байер, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Жирона, Слован.

Ювентус: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бенфика, Брюгге, ПСВ, Лилль, Штутгарт, Астон Вилла

Шахтер: Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест, Болонья

Корзина №3

Янг Бойз: Интер, Барселона, Аталанта, Шахтер, Црвена Звезда, Селтик, Астон Вилла, Штутгарт

ПСВ: Ливерпуль, ПСЖ, Шахтер, Ювентус, Спортинг, Црвена Звезда, Жирона, Брест

Фейеноорд: Бавария, Манчестер Сити, Байер, Бенфика, Зальцбург, Лилль, Спарта, Жирона

Динамо Загреб: Боруссия Дортмунд, Бавария, Милан, Арсенал, Селтик, Зальцбург, Монако, Слован

Црвена Звезда: Барселона, Интер, Бенфика, Милан, ПСВ, Янг Бойз, Штутгарт, Монако

Зальцбург: ПСЖ, Реал, Атлетико, Байер, Динамо Загреб, Фейенорд, Брест, Спарта

Селтик: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Янг Бойз, Динамо Загреб, Слован, Астон Вилла

Спортинг: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Арсенал, Брюгге, Лилль, ПСВ, Болонья, Штурм

Корзина №4

Слован: Манчестер Сити, Бавария, Милан, Атлетико, Динамо Загреб, Селтик, Штутгарт, Жирона

Монако: Барселона, Интер, Бенфика, Арсенал, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Астон Вилла, Болонья

Спарта: Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, Зальцбург, Фейенорд, Брест, Штутгарт

Астон Вилла: Бавария, РБ Лейпциг, Ювентус, Брюгге, Селтик, Янг Бойз, Болонья, Монако

Болонья: Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Шахтер, Бенфика, Лилль, Спортинг; Монако, Астон Вилла

Жирона: Ливерпуль, ПСЖ, Арсенал, Милан, Фейенорд, ПСВ, Слован, Штурм.

Штутгарт: ПСЖ, Реал, Аталанта, Ювентус, Янг Бойз, Црвена Звезда, Спарта, Слован

Штурм: РБ Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Брюгге, Аталанта, Спортинг, Лилль, Жирона, Брест

Брест: Реал, Барселона, Байер, Шахтер, ПСВ, Зальцбург, Штурм, Спарта.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, как это было раньше – в формате двухматчевых противостояний, финал будет состоять из одного поединка.

Календарь туров основного раунда Лиги чемпионов-2024/25

1-й тур: 17-19 сентября 2024 года

17-19 сентября 2024 года 2-й тур: 1-2 октября 2024 года

1-2 октября 2024 года 3-й тур: 22-23 октября 2024 года

22-23 октября 2024 года 4-й тур: 5-6 ноября 2024 года

5-6 ноября 2024 года 5-й тур: 26-27 ноября 2024 года

26-27 ноября 2024 года 6-й тур: 10-11 декабря 2024 года

10-11 декабря 2024 года 7-й тур: 21-22 января 2025 года

21-22 января 2025 года 8-й тур: 29 января 2025 года

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