Лига чемпионов: результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации

В понедельник, 7 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

На этом этапе посоревнуются 12 клубов: 8 команд Путем чемпионов и 4 команды Путем представителей лиг. Они разыграют 6 путевок в групповой раунд самого престижного евротурнира.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Путь чемпионов

"Слован" Братислава (Словакия) / "Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Янг Бойз" (Швейцария)

"Антверпен" (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) / "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Ракув" (Польша) / "Арис" Лимассол (Кипр) – "Копенгаген" (Дания) / "Спарта" Прага (Чехия)

"Клаксвик" (Фареры) / "Мольде" (Норвегия) – "Олимпия" Любляна (Словения) / "Галатасарай" (Турция)

Путь представителей лиг

"Рейнджерс" (Шотландия) / "Серветт" (Швейцария) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) / "Штурм" (Австрия)

"Брага" (Португалия) / "Бачка-Топола" (Сербия) – "Панатинаикос" (Греция) / "Марсель" (Франция)

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоятся 22/23 августа, а ответные поединки – 29/30 августа.

Добавим, что Украину в отборе Лиги чемпионов представлял "Днепр-1", но команда Александра Кучера вылетела во 2-м квалификационном раунде от греческого "Панатинаикоса". Теперь днепряне сыграют в 3-м раунде отбора Лиги Европы с чешской "Славией".

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 клуба, 26 из них автоматически вышли в групповой раунд. В том числе прямую путевку в группу ЛЧ получил чемпион Украины – донецкий "Шахтер".

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