Лига чемпионов: стало известно расписание матчей 1/8 финала

Поединки плей-офф начнутся 15 февраля.
Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь всех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевка первого раунда плей-офф главного клубного турнира Европы состоялась 13 декабря.
Интересно, что в этом году пришлось дважды проводить жеребьевку 1/8 финала, поскольку результаты первой процедуры были аннулированы из-за грубой ошибки организаторов.
Полный календарь поединков 1/8 финала Лиги чемпионов
Первые матчи
15 февраля
"Спортинг" - "Манчестер Сити"
ПСЖ - "Реал"
16 февраля
"Зальцбург" - "Бавария"
"Интер" - "Ливерпуль"
22 февраля
"Челси - "Лилль"
"Вильярреал" - "Ювентус"
23 февраля
"Бенфика" - "Аякс"
"Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
Ответные матчи
8 марта
"Бавария" - "Зальцбург"
"Ливерпуль" - "Интер"
9 марта
"Манчестер Сити" - "Спортинг"
"Реал" - ПСЖ
15 марта
"Аякс" - "Бенфика"
"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико"
16 марта
"Лилль" - "Челси"
"Ювентус" - "Вильярреал"
Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта. Начало всех поединков - в 22:00 по киевскому времени.
- Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов состоится 18 марта. Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 5/6 апреля, ответные поединки - 12/13 апреля.
- Финал - 28 мая 2022 года (Санкт-Петербург, Россия).