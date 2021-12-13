Лига чемпионов: стало известно расписание матчей 1/8 финала

Поединки плей-офф начнутся 15 февраля.

Официальный сайт УЕФА опубликовал календарь всех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка первого раунда плей-офф главного клубного турнира Европы состоялась 13 декабря.

Интересно, что в этом году пришлось дважды проводить жеребьевку 1/8 финала, поскольку результаты первой процедуры были аннулированы из-за грубой ошибки организаторов.

Полный календарь поединков 1/8 финала Лиги чемпионов

Первые матчи

15 февраля

"Спортинг" - "Манчестер Сити"

ПСЖ - "Реал"

16 февраля

"Зальцбург" - "Бавария"

"Интер" - "Ливерпуль"

22 февраля

"Челси - "Лилль"

"Вильярреал" - "Ювентус"

23 февраля

"Бенфика" - "Аякс"

"Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"

Ответные матчи

8 марта

"Бавария" - "Зальцбург"

"Ливерпуль" - "Интер"

9 марта

"Манчестер Сити" - "Спортинг"

"Реал" - ПСЖ

15 марта

"Аякс" - "Бенфика"

"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико"

16 марта

"Лилль" - "Челси"

"Ювентус" - "Вильярреал"

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта. Начало всех поединков - в 22:00 по киевскому времени.