Лига чемпионов: "Ювентус" потерпел громкое фиаско в Израиле, "Манчестер Сити" в меньшинстве потерял очки (видео)

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов туринский "Ювентус" на выезде сенсационно уступил израильскому "Маккаби" из Хайфы (2:0), а "Манчестер Сити" в гостях сыграл вничью с датским "Копенгагеном" (0:0).

Героем матча в Хайфе стал полузащитник израильтян Омер Ацили. Именно он открыл счет на 7-й минуте встречи.

А на 42-й минуте израильский футболист оформил дубль. До конца поединка туринцы не смогли отыграть ни одного пропущенного мяча и потерпели сенсационное поражение.

В другом матче группы H между собой сыграют ПСЖ и Бенфика. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Французский и португальский клубы возглавляют таблицу, имея по 7 очков. "Ювентус" и "Маккаби" набрали по 3 балла

Что касается матча между "Копенгагеном" и "Манчестер Сити", то команда Хосепа Гвардиолы уже на 30-й минуте осталась в меньшинстве - прямую красную карточку получил Серхио Гомес.

К этому времени арбитр на 11-й минуте успел не засчитать гол Родри из-за игры рукой после вмешательства VAR, а Рияд Марез не реализовал пенальти на 25-й минуте.

В итоге, команда бывшего защитника донецкого "Шахтера" Давида Хочолавы, который вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут, в большинстве добыла ничью. "Горожане" же потеряли первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В другом матче группы G встретятся дортмундская "Боруссия" и "Севилья". Эта игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В настоящее время "Сити" возглавляет квартет с 10 очками. "Боруссия" с 6 баллами занимает второе место, "Копенгаген" (2) - третий, "Севилья" (1) - последняя.

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