Лига чемпионов: "Ювентус" с антирекордом уступил "Бенфике", Месси, Мбаппе и Неймар устроили дома голевое шоу

В рамках 5-го группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" одолела туринский "Ювентус" (4:3), а ПСЖ уничтожил "Маккаби" Хайфа (7:2).

Игра в Лиссабоне запомнится новым клубным антирекордом "Ювентуса". В первом тайме матча "бьянконери" впервые в Лиге чемпионов пропустили трижды за 45 минут — отличились Антониу Силва, Жоау Мариу и Рафа Силва. "Ювентус" ответил только голом Мойзе Кина.

В начале второй половины "Бенфика" вела уже 4:1, но едва не умудрилась растерять это преимущество. Аркадиуш Милик и Вестон Маккени за 2 минуты сократили отставание до минимума, однако спастись туринский клуб все же не успел.

В другом поединке группы Н ПСЖ в домашнем матче уверенно победил "Маккаби" из Хайфы — 7:2 .

В составе французской команды дублями отличились Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также забили Неймар и Карлос Солер. Еще один гол ПСЖ подарил Шейн Голдберг, поразив свои ворота. Дубль Абдулайе Сека не спас "Маккаби" от разгрома.

После 5 туров ПСЖ и "Бенфика" имеют по 11 очков и делят лидерство. "Ювентус" с 3 очками находится на 3 позиции. "Маккаби" с 3 очками остался на дне.

Матчи 6-го тура состоятся 2 ноября: "Маккаби" – "Бенфика", "Ювентус" – ПСЖ.

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