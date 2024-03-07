Лига Европы: "Байер" едва избежал сенсационного поражения, "Рома" разнесла "Брайтон" (видео)

Состоялся ряд матчей 1/8 финала Лиги Европы.
В рамках первых поединков 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" на выезде сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом" (2:2), а итальянская "Рома" дома разгромила английский "Брайтон" (4:0).
Азербайджанский клуб шокировал "фармацевтов" в первом тайме, забив два гола – на 26-й минуте счет открыл Яссин Бензия, а перед перерывом Жуниньо удвоил преимущество хозяев поля.
Однако после перерыва команда Хаби Алонсо сумела собраться и спастись от поражения. На 70-й минуте Флориан Вирц сократил отставание леверкузенцев, а на 90+2-й минуте Патрик Шик вырвал для "Байера" ничью.
Обзор матча "Карабах" – "Байер"
Будет добавлен в скором времени.
В параллельном поединке "Рома" дважды поражала ворота "Брайтона" в каждом из таймов. На 13-й минуте римлян вывел вперед Пауло Дибала, а перед перерывом свой гол забил Ромелу Лукаку.
Во второй половине встречи Джанлука Манчини на 64-й минуте отправил третий мяч в сетку ворот команды экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, а точку в этом матче на 68-й минуте поставил Брайан Кристанте.
Обзор матча "Рома" – "Брайтон"
Будет добавлен в скором времени.
Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на четверг, 14 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 15 марта.
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
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