Лига Европы: "Байер" едва избежал сенсационного поражения, "Рома" разнесла "Брайтон" (видео)

В рамках первых поединков 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" на выезде сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом" ( 2:2 ), а итальянская "Рома" дома разгромила английский "Брайтон" ( 4:0 ).

Азербайджанский клуб шокировал "фармацевтов" в первом тайме, забив два гола – на 26-й минуте счет открыл Яссин Бензия, а перед перерывом Жуниньо удвоил преимущество хозяев поля.

Однако после перерыва команда Хаби Алонсо сумела собраться и спастись от поражения. На 70-й минуте Флориан Вирц сократил отставание леверкузенцев, а на 90+2-й минуте Патрик Шик вырвал для "Байера" ничью.

Обзор матча "Карабах" – "Байер"

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном поединке "Рома" дважды поражала ворота "Брайтона" в каждом из таймов. На 13-й минуте римлян вывел вперед Пауло Дибала, а перед перерывом свой гол забил Ромелу Лукаку.

Во второй половине встречи Джанлука Манчини на 64-й минуте отправил третий мяч в сетку ворот команды экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, а точку в этом матче на 68-й минуте поставил Брайан Кристанте.

Обзор матча "Рома" – "Брайтон"

Будет добавлен в скором времени.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на четверг, 14 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 15 марта.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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