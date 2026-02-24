Лига Европы: кто уже вышел в 1/8 финала

"Лион" / © Associated Press

19 и 26 февраля состоятся матчи стыковой стадии плей-офф Лиги Европы сезона-2025/26.

По их итогам станут известны все участники 1/8 финала второго по престижности клубного евротурнира.

В 1/8 финала сыграют топ-8 команд основного этапа Лиги Европы и восемь победителей противостояний стыкового раунда плей-офф.

Вашему вниманию список всех клубов, которые пробились в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Топ-8 основного этапа Лиги Европы: "Лион" (Франция), "Астон Вилла" (Англия), "Митьюлланд" (Дания), "Бетис" (Испания), "Порту" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Фрайбург" (Германия), "Рома" (Италия).

Победители стыкового раунда плей-офф: список дополняется.

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 27 февраля, в 14:00 по киевскому времени.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).