Лига Европы: кто уже вышел в плей-офф

"Астон Вилла" / © Associated Press

С 24 сентября 2025-го по 29 января 2026 года проходят матчи основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.

Это второй розыгрыш второго по престижности еврокубка по новому формату: 36 клубов сыграют по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги Европы будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.

По состоянию на сегодняшний день выход в плей-офф Лиги Европы, как минимум в 1/16 финала, гарантировали себе уже 19 клубов. Два из них досрочно завоевали путевки в 1/8 финала.

Кто уже вышел в плей-офф Лиги Европы:

"Лион" (Франция)

"Астон Вилла" (Англия)

"Фрайбург" (Германия)

"Митьюлланд" (Дания)

"Брага" (Португалия)

"Рома" (Италия)

"Ференцварош" (Венгрия)

"Бетис" (Испания)

"Порту" (Португалия)

"Генк" (Бельгия)

"Црвена Звезда" (Сербия)

ПАОК (Греция)

"Штутгарт" (Германия)

"Сельта" (Испания)

"Болонья" (Италия)

"Ноттингем" (Англия)

"Виктория" Пльзень (Чехия)

"Фенербахче" (Турция)

"Панатинаикос" (Греция)

Кто уже вышел в 1/8 финала Лиги Европы:

"Лион" (Франция)

"Астон Вилла" (Англия)

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 30 января 2026 года. Первые поединки этой стадии сыграют 19 февраля, а ответные встречи – 26 февраля.

Календарь плей-офф Лиги Европы

Жеребьевка стыковых матчей: 30 января 2026 года

Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 27 февраля 2026 года

1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

1/4 финала: 9 и 16 апреля 2026 года

1/2 финала: 30 апреля и 7 мая 2026 года

Финал: 20 мая 2026 года (Стамбул)

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).