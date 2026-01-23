ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
58
Время на прочтение
2 мин

Лига Европы: кто уже вышел в плей-офф

Участие в матчах на выбывание уже гарантировали себе 19 клубов.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Астон Вилла"

"Астон Вилла" / © Associated Press

С 24 сентября 2025-го по 29 января 2026 года проходят матчи основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.

Это второй розыгрыш второго по престижности еврокубка по новому формату: 36 клубов сыграют по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги Европы будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.

По состоянию на сегодняшний день выход в плей-офф Лиги Европы, как минимум в 1/16 финала, гарантировали себе уже 19 клубов. Два из них досрочно завоевали путевки в 1/8 финала.

Кто уже вышел в плей-офф Лиги Европы:

  • "Лион" (Франция)

  • "Астон Вилла" (Англия)

  • "Фрайбург" (Германия)

  • "Митьюлланд" (Дания)

  • "Брага" (Португалия)

  • "Рома" (Италия)

  • "Ференцварош" (Венгрия)

  • "Бетис" (Испания)

  • "Порту" (Португалия)

  • "Генк" (Бельгия)

  • "Црвена Звезда" (Сербия)

  • ПАОК (Греция)

  • "Штутгарт" (Германия)

  • "Сельта" (Испания)

  • "Болонья" (Италия)

  • "Ноттингем" (Англия)

  • "Виктория" Пльзень (Чехия)

  • "Фенербахче" (Турция)

  • "Панатинаикос" (Греция)

Кто уже вышел в 1/8 финала Лиги Европы:

  • "Лион" (Франция)

  • "Астон Вилла" (Англия)

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 30 января 2026 года. Первые поединки этой стадии сыграют 19 февраля, а ответные встречи – 26 февраля.

Календарь плей-офф Лиги Европы

  • Жеребьевка стыковых матчей: 30 января 2026 года

  • Стыковые матчи: 19 и 26 февраля 2026 года

  • Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 27 февраля 2026 года

  • 1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года

  • 1/4 финала: 9 и 16 апреля 2026 года

  • 1/2 финала: 30 апреля и 7 мая 2026 года

  • Финал: 20 мая 2026 года (Стамбул)

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie