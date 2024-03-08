Лига Европы: "Милан" в большинстве победил "Славию", обидчик "Шахтера" разбил "Вильярреал" (видео)

В рамках первых матчей 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" дома обыграл чешскую "Славию" из Праги ( 4:2 ), а французский "Марсель" на своем поле разгромил испанский "Вильярреал" ( 4:0 ).

"Россонери" уже на 26-й минуте получили численное преимущество над своим соперником – прямую красную карточку заработал Малик Диуф.

До перерыва подопечные Стефано Пиоли трижды поразили ворота чешского клуба, который остался играть вдесятером. Голами отличились Оливье Жиру, Тиджани Рейндерс и Рубен Лофтус-Чик. На это гости ответили одним мячом, который забил Давид Доудера.

Несмотря на игру в меньшинстве, после перерыва "Славия" нашла силы сократить отставание в счете – на 65-й минуте точный удар нанес Иван Шранц.

Однако последнее слово в этом поединке все же было за итальянским коллективом. На 85-й минуте окончательный счет встречи установил Кристиан Пулишич.

Обзор матча "Милан" – "Славия" Прага

В параллельном поединке "Марсель", который в 1/16 финала Лиги Европы оставил за бортом турнира донецкий "Шахтер", буквально деклассировал "Вильярреал".

Еще до перерыва "привансальцы" трижды расписались в воротах "Желтой субмарины". На 23-й минуте счет открыл Джордан Верету, через пять минут полузащитник гостей Ерсон Москера отличился автоголом, а на 42-й минуте пенальти реализовал Пьер-Эмерик Обамеянг.

Во втором тайме французский клуб добил своего оппонента. На 59-й минуте Обамеянг оформил дубль.

Отметим, что на 62-й минуте "Вильярреал" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Альберто Морено, однако до финального свистка счет на табло уже не изменился.

Обзор матча "Марсель" – "Вильярреал"

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на четверг, 14 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 15 марта.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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