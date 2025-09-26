- Дата публикации
Лига Европы: общая турнирная таблица основного этапа
Турнирное положение команд в основном раунде второго по престижности еврокубка.
С 24 сентября 2025-го по 29 января 2026 года проходят матчи основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.
В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Украина не будет представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги Европы. Шансы сыграть здесь имели "Динамо" и "Шахтер", но не сумели преодолеть квалификацию и будут выступать в основном раунде третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций, который стартует 2 октября.
Календарь туров основной стадии Лиги Европы
1-й тур: 24-25 сентября 2025 года
2-й тур: 2 октября 2025 года
3-й тур: 23 октября 2025 года
4-й тур: 6 ноября 2025 года
5-й тур: 27 ноября 2025 года
6-й тур: 11 декабря 2025 года
7-й тур: 22 января 2026 года
8-й тур: 29 января 2026 года
Общая таблица основного раунда Лиги Европы
С 1/8 финала плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.
Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).